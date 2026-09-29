Çöp kamyonunu oyuncaklarla sevdiren Rıfat abi

Çöp kamyonundan oyun alanına dönüşen rota

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde çalışan çöp kamyonu şoförü Rıfat Başar (40), okul önlerinden ve mahalle aralarından geçerken çocukların kamyondan uzaklaştığını fark etti. 'Abi kokuyor' sözleri, Başar'ı aracın temizliğine daha fazla özen göstermeye yönlendirdi; ardından çocukların bakışını değiştirmek için oyuncak dağıtma fikri doğdu.

uygulaması ve nedenleri:

Başar, aracını akşama kadar yıkayıp kurutarak kokuyu azaltmayı başardı ve bu temizliği düzenli hale getirdi. İlk adım olarak şoför kabinine küçük oyuncak arabalar koydu, daha sonra kamyonun dışını pelüş oyuncaklarla süsledi. Oyuncaklara ilgi gösteren çocuklara hediye vermeye başlayınca talepler arttı; Başar, maaşından bir kısmını bu amaç için ayırarak devamlılık sağladı.

Güzergâhında her gün ortalama 50-60 oyuncak dağıttığını belirten Başar, çocukların artık kamyonu yalnızca bir hizmet aracı değil, aynı zamanda beklenen bir ziyaretçi olarak gördüğünü söylüyor. Kamyonun sesi duyulduğunda çocuklar 'Rıfat abi' diye bağırıyor, özellikle okula giderken aracı beklediklerini anlatıyor.

günlük rutin ve geri dönüş:

Kemalpaşa Belediyesi'nde 6 yıldır temizlik personeli olarak görev yapan Başar, işinin bir parçası haline getirdiği temizlik ve oyuncak uygulaması sayesinde hem aracın itibarını yükseltti hem de mahalleyle kurduğu bağı güçlendirdi. Başar, bazen istenen oyuncak yanındaysa veremeyince ertesi gün getirip çocukları sevindiriyor; bu küçük jestler, kendisine daha hevesli bir çalışma gücü veriyor.

Başar, uygulamasını şöyle özetliyor: 'Okul önlerinde öğrenciler çöp arabasından kaçıyordu. Ben de "Çöp arabasını çocuklara nasıl sevdirebilirim?" diye düşündüm. Önce birkaç küçük oyuncak araba koydum, daha sonra pelüş oyuncaklar getirdim.' Bu yaklaşım, hem mesleğine dair olumsuz algıları azaltıyor hem de mahallede sıcak bir iletişim kanalı oluşturuyor.

Rıfat Başar'ın yönteminin en somut çıktısı, çocukların kamyonu duyar duymaz yüzlerindeki tebessüm ve beklenti oldu; bu geri dönüş, Başar için hem motivasyon kaynağı hem de günlük rutinin vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

ARTVİN’İN KEMALPAŞA İLÇESİNDE ÇÖP KAMYONUNDAN UZAKLAŞAN ÇOCUKLARI FARK EDEN ŞOFÖR RIFAT BAŞAR, ARACINI OYUNCAKLARLA SÜSLEYİP MAAŞIYLA ALDIĞI OYUNCAKLARI DAĞITMAYA BAŞLAYINCA ONLARIN YOLUNU GÖZLEDİĞİ "RIFAT ABİ" OLDU.