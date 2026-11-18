depozito yönetimi COP31 alanında tanıtılıyor:

Türkiye'nin ulusal ölçekte hayata geçirdiği Depozito Yönetim Sistemi, Antalya'da düzenlenen COP31'de uluslararası katılımcılara gösteriliyor. Zirvenin Mavi ve Yeşil bölgelerinde kurulan depozito iade makineleriyle katılımcılar ambalajları kolayca iade edebiliyor; sistemin alandaki ilk haftalık performansı ise dikkat çekti. Kurulan makineler aracılığıyla ilk haftada 10 bin 100 içecek ambalajı geri dönüşüme kazandırıldı.

hazırlık, yaygınlaşma ve altyapı:

DOA Çevre Yönetim Hizmetleri AŞ Genel Müdürü Ayşe Banu Özgökçen Çim, sistemin yasal altyapısının 2018'de yapılan değişiklikle oluşturulduğunu ve 2020'de Türkiye Çevre Ajansı'nın kurulmasıyla altyapı çalışmalarının hızlandığını aktardı. Çim, yaklaşık üç-dört yıllık hazırlık döneminin ardından sistemin ülke çapında yaygınlaştırıldığını belirterek, '1 Temmuz 2026 itibarıyla ulusal entegrasyon sürecinin başlatıldığını' söyledi.

saha ağının boyutu ve toplanan rakamlar:

Çim, sistemin illerdeki yayılımıyla ilgili olarak şunları paylaştı: 'İllerde makine sayılarımız artıyor. 4 bin 300’den fazla manuel iade noktamız ve 160 sayma-doğrulama merkezimiz bulunuyor.' Toplanan ambalajlar otel, kafe ve restoranlardan manuel iade noktalarına ulaşıyor; bu merkezlerde sayılıp doğrulandıktan sonra geri kazanım tesislerine gönderiliyor. Çim ayrıca, '1 Temmuz 2026 itibarıyla bugüne kadar yaklaşık 775 milyon ambalaj toplamış bulunuyoruz' diye konuştu.

uluslararası ilgi ve tecrübe paylaşımı:

COP31 sahasında kurulan makineler sadece yerel ziyaretçilere değil, dünyanın farklı ülkelerinden gelen delegasyonlara da açık. Çim, ziyaretçilerin özellikle Avrupa'dan gelerek sistemin kısa süredeki başarısını sorguladığını aktardı: 'Günlerdir farklı ülkelerden, özellikle depozito sistemini uygulayan veya hayata geçirmeyi planlayan Avrupa ülkelerinden ziyaretçiler alanımıza geliyor. 'Nasıl yaptınız, bunu nasıl başardınız, bu kadar kısa sürede bu rakamlara nasıl ulaştınız?' diye soruyorlar. Biz de bu vesileyle uluslararası tecrübe paylaşımında bulunuyoruz.'

iklim etkisi ve ekonomik değer:

Çim, depozito uygulamasının iklim kriziyle mücadeledeki rolüne dikkat çekti: 'Bu ambalajların çok büyük bir ham madde değeri var. Enerji tüketimi, karbon salımı ve ekonomiye katkısı açısından bunların bertaraf edilmesi düşünülemez. Biz ambalajları geri kazanım yoluyla yeniden hayatımıza kazandırıyoruz.' Ayrıca hedeflerinin toplanan ambalajlardan yeniden içecek ambalajları üretmek olduğunu belirtti; bu aşamanın gerçekleşmesinin sistemin değerini daha da artıracağı vurgulandı. Türkiye'de yılda yaklaşık 25 milyar içecek ambalajı piyasaya sürüldüğü bilgisi de sistemin ölçeğini gösteriyor.

saha deneyimi ve kullanıcı geri dönüşleri:

Sistemi deneyimleyen ziyaretçiler uygulamanın kullanım kolaylığı ve çevresel faydası konusunda olumlu görüş bildirdi. Ziyaretçilerden Necati Arda Peker, 'Bu tarz uygulamaların geri dönüşüm ve doğa için çok daha faydalı olabileceğini düşünüyorum ve bunları kullanmaya da devam edeceğim' derken, Aslı Şevval Artan ise 'Doğamızın ve iklimimizin korunmasına yönelik çok iyi bir uygulama geliştirildiğini düşünüyorum. Kendi de gurur duyuyorum' ifadelerini kullandı.

COP31'de sergilenen bu uygulama, Türkiye'nin Sıfır Atık Projesi kapsamındaki somut adımlarından biri olarak uluslararası düzeyde örnek teşkil ediyor; Mavi ve Yeşil alanlardaki makineler, sistemin işleyişini doğrudan göstererek tecrübe paylaşımını kolaylaştırıyor ve hızlı sonuçların saha düzeyindeki görünürlüğünü sağlıyor.

COP31'DE, SIFIR ATIK PROJESİ'NİN ÖNEMLİ ADIMLARINDAN DEPOZİTO YÖNETİM SİSTEMİ DE ULUSLARARASI KATILIMCILARA TANITILIYOR.