Ormanda beklenmedik serinlik:

Sakarya'nın Pamukova ilçesindeki ormanlık alana yerleştirilen fotokapan, suyla dolu yalağın içinde rahatlayan bir ayının görüntülerini kaydetti. Amatör doğa fotoğrafçısı ve gözlemcisi Serdar Özergene tarafından kurulan sistemlerden birine takılan görüntülerde ayı yalak içine giriyor, dönerek uzanıp serinliyor.

Fotokapan çalışması ve gözlem amacı:

Özergene, bölgedeki yaban hayatının çeşitliliğini belgelemek için ilçenin farklı noktalarına fotokapanlar yerleştirdi. Bu kameralar sayesinde yaban hayvanlarının beklenmedik davranışları ve günlük rutinleri saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerin ayrıntıları:

Kayda yansıyan sahnelerde ayı yalak içine girip birkaç kez dönerek uzanıyor ve suyun içinde sakin şekilde dinleniyor. İzleyenlere hem doğal yaşamın anlık halleri hem de bölgedeki habitatın canlılığı hakkında görsel bir belge sunan görüntüler, amatör kayıtların vahşi yaşam çalışmalarına katkısını gösteriyor.

SAKARYA’NIN PAMUKOVA İLÇESİNDE ORMANLIK ALANA YERLEŞTİRİLEN FOTOKAPANA, SUYLA DOLU YALAĞIN İÇERİSİNE GİREREK KEYİF YAPAN BİR AYI TAKILDI.