COP31'de ortak stantta sıfır atık ve sürdürülebilirlik değerlendirmesi

COP31 kapsamında ortak stand ziyareti

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı COP31 bünyesindeki Yeşil Alan'da, Sıfır Atık Vakfı - Haydar Aliyev Vakfı Ortak Standı yetkililer ve konukların katılımıyla ziyaret edildi. Ziyarette, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Anar Alekberov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in kızı Leyla Aliyeva, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp ile Genç Diplomasi Derneği’nde Kurucu Başkan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın torunu Ömer Tayyip Erdoğan yer aldı.

İncelemeler ve sergi alanları:

Ziyaret sırasında standı gezdiren Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, misafirlere stanttaki sergi alanları, dijital kiosklar, LED ekranlar ve interaktif deneyim alanları hakkında bilgi verdi. Katılımcılar, iki vakfın yürüttüğü sıfır atık uygulamaları ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmaların sunumlarını inceledi.

Görüşmeler ve ziyaretin sona ermesi:

Standta yürütülen sunum ve tanıtımların ardından konuklar projeler hakkında detaylı bilgi aldı. Ziyaretin sonunda Leyla Aliyeva ile hatıra fotoğrafı çekildi ve program burada sona erdi. Ziyaret, vakıf işbirliklerinin ve sürdürülebilirlik mesajlarının COP31 çerçevesinde paylaşılmasına olanak sağladı.

AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI ANAR ALEKBEROV, AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI İLHAM ALİYEV’İN KIZI LEYLA ALİYEVA, ÇEVRE ,ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKAN YARDIMCISI BURAK DEMİRALP ,CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN TORUNU GENÇ DİPLOMASİ DERNEĞİ’NDE KURUCU BAŞKAN YARDIMCISI ÖMER TAYYİP ERDOĞAN ANTALYA COP31 KAPSAMINDA YEŞİL ALAN’DA BULUNAN SIFIR ATIK VAKFI VE HAYDAR ALİYEV VAKFI ORTAK STANDINI ZİYARET ETTİ. ZİYARETTE HEYETE SIFIR ATIK VAKFI BAŞKANI SAMED AĞIRBAŞ EŞLİK ETTİ.