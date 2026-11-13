Cumhurbaşkanlığı bahçesinde gençlerle cumhuriyet coşkusu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 43'üncü kuruluş yıl dönümü kutlamaları Lefkoşa'da düzenlenen Cumhuriyet Korteji ile doruğa ulaştı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın organizasyonuyla gerçekleşen yürüyüşe ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerden 3 binden fazla öğrenci katıldı ve kortej Cumhurbaşkanlığı bahçesinde sona erdi.

Kortej ve katılımcılar:

Kortez, Diren Çemberi (Mor Çember) Anıtı'ndan başlayarak Cumhurbaşkanlığı'na kadar sürdü. Öğrenciler, iki 100 metrelik KKTC ve Türk bayrağını taşıdı; korteje Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi bando takımları da eşlik etti. Yürüyüşte ayrıca Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinin simge isimlerinden Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın fotoğrafları taşındı. Programa Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bakanlık bürokratları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Cumhurbaşkanlığı'nda mesajlar:

Cumhurbaşkanlığı bahçesinde kortejin ardından KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu öğrencilerin yanına giderek bayramlarını kutladı ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Program kapsamında Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi Tuana Ebrar Akçegül günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Ardından Şehit Yalçın İlkokulu öğrencisi Dilber İsmailova 'Cumhuriyet' şiirini, 20 Temmuz Fen Lisesi öğrencisi Egemen Emre Uzun ise 'Ulusal Marş' adlı şiiri seslendirdi.

Cumhurbaşkanı Erhürman konuşmasında cumhuriyetin eşitlik ilkesi üzerinde durdu ve 'Burası Cumhurbaşkanlığı, hepiniz buranın eşit sahibisiniz. Burası sizin eviniz, hepiniz evinize hoş geldiniz' ifadelerini kullandı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kendilerine verdiği görevi hatırlatan Erhürman, bu görevin halkı dünyanın en gelişmiş toplumlarının seviyesine taşımak olduğunu vurguladı. Gençlere bilim, sanat ve spor başta olmak üzere yaşamın her alanında en iyiyi hedeflemeleri çağrısında bulunan Erhürman, 'Her biriniz bir diğerinizin eşitisiniz ve her biriniz bizim için kıymetlisiniz' diye konuştu.

Erhürman ayrıca öğrencilere seslenerek birbirlerini, ülkeyi ve toprakları sevme ve daima ileriye dönük çaba gösterme öğüdü verdi: 'Birbirinizi, bu ülkeyi, bu toprakları çok sevin ve hep ileriye koşun. Bayramınız kutlu olsun.' Program, öğrencilerin Cumhurbaşkanlığı bahçesinde birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 43’üncü kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında 3 binin üzerinde öğrencinin katılımıyla düzenlenen Cumhuriyet Korteji, Cumhurbaşkanlığı’nda son buldu. Öğrencilerin bayramını kutlayan KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, "Burası sizin eviniz, hepiniz evinize hoş geldiniz" dedi.