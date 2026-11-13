Merz'ten uyarı: Çin'deki trump-putin görüşmesi öncesi sürpriz istemiyoruz

Merz'ten trump'a uyarı:

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İrlanda’nın başkenti Dublin’de düzenlenen 9. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, gelecek hafta Çin’de ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında planlanan görüşme öncesi Washington’a net bir mesaj iletti. Merz, geçen yıl Alaska’nın Anchorage kentinde Trump ile Putin arasında doğrudan bir toplantı yapıldığını hatırlatarak, benzer sürprizlerin yaşanmaması gerektiğini vurguladı.

Avrupa dayanışması ve temsil vurgusu:

Merz, sözlerini "Lütfen sürprizlere yer vermeyin, sürpriz olmasın. Avrupa ve Ukrayna takımının bir parçası olarak kalmaya devam edin" ifadesiyle özetledi. Merz, zırhlı duruşunu koruyarak Avrupa ülkelerinin Ukrayna'yı destekleme yükümlülüğünün AB mali bütçesinde görünür hale gelmesi gerektiğini; bu tutumdan zirve boyunca geniş destek aldığını söyledi. Ayrıca AB’nin müzakere süreçlerinde temsiliyetinin tartışıldığını, Almanya, İngiltere ve Fransa’nın oluşturduğu E3 formatının uygun bir yapı olduğunu tekrarladı.

Barış görüşmeleri ve Moskova ile yaklaşım:

Merz, muhtemel barış görüşmelerine ilişkin olarak danışmanlarının ABD özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile temas kurduğunu, bu görüşmelerin ilk kez Avrupa temsilcilerinin de katılımıyla önümüzdeki haftalarda planlandığını aktardı. Avrupa olmadan Avrupa'yı, Ukrayna olmadan Ukrayna'yı tartışmanın anlamı olmadığını belirten Merz, görüşmelerin muhtemelen bu hafta Abu Dabi’de bulunan Avrupa ülkeleri arasında yapılacağını ve Almanya’nın katılımının kesin olduğunu söyledi.

Konuşmasında, anlaşma sonrası Ukrayna güvenliğinin hangi çerçevede sağlanacağı sorusunun görüşmelerin merkezinde yer alması gerektiğini belirten Merz, önceliğin önce barışı tesis etmek olduğunu vurguladı. Bunun için Moskova’nın oyalama taktiklerine son vermesinin şart olduğunu, Almanya’nın Moskova ile müzakereye hazır olduğunu ancak bu müzakerelerin güçlü bir konumdan yürütülmesi gerektiğini ifade etti. Merz, söz konusu gücün ön koşulunun Ukrayna’nın gelecekte kendini savunabilecek durumda kalması olduğunu tekrar etti.

Merz ayrıca zirve süresince Ukrayna'nın tüm Avrupa ülkelerince desteklenmesi gerektiği yönündeki duruşunu koruduğunu ve bunun ortak güvenlik meselesi olduğunu belirtti: "Bu sorumluluğu dayanışma içinde paylaşmaya devam etmemiz gerekiyor; sonuçta bu, hepimizin güvenliğiyle ilgili."

Gönüllüler Koalisyonu ve Berlin toplantısı:

Almanya Başbakanı, Ukrayna'ya destek veren ülkelerin oluşturduğu Gönüllüler Koalisyonu toplantısına gelecek hafta Berlin’de ev sahipliği yapacağını duyurdu. Merz, koalisyonda 20’den fazla devlet ve hükümet başkanıyla bir araya geleceklerini ve iki temel hedef belirlediklerini açıkladı: birincisi, Ukrayna’nın 2027 için savunma finansmanının güvence altına alınması; ikincisi ise yaklaşan barış görüşmeleri konusunda ortak bir Avrupa pozisyonu oluşturulması.

Merz'in açıklamaları, Avrupa'nın hem mali hem de askeri anlamda Ukrayna'nın hayati destekçisi olduğu tezini pekiştirirken, Berlin'in koalisyon toplantısıyla hem kaynak planlaması hem de diplomatik koordinasyonu eşzamanlı yürütmeyi hedeflediğini gösteriyor. Merz'in Trump'a yönelik uyarısı ise, büyük güçler arasındaki ikili görüşmelerin Avrupa'nın ve Kiev'in çıkarlarıyla çakışmaması beklentisini ortaya koyuyor.

ALMANYA BAŞBAKANI FRİEDRİCH MERZ, İRLANDA'NIN BAŞKENTİ DUBLİN'DE DÜZENLENEN 9. AVRUPA SİYASİ TOPLULUĞU ZİRVESİ GAZETECİLERE AÇIKLAMALARDA BULUNDU.