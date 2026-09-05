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Çöpler altında kalan koruma altındaki kum zambakları tepkilere yol açtı

İzmir Çeşme Altınkum Plajı'nda koruma altındaki kum zambaklarının bulunduğu alanın çöplerle dolması vatandaşların tepkisini çekti; temizlik ve denetim istendi.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 13:13

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EDİTÖR: Aslı Han

Çöpler altında kalan koruma altındaki kum zambakları tepkilere yol açtı

Çöpler altında kalan koruma altındaki kum zambakları tepkilere yol açtı

Alan çöplerle doldu

İzmir'in Çeşme ilçesindeki Altınkum Plajı'nın arka bölümünde, koruma altında bulunan kum zambaklarının yayıldığı alanda çeşitli atıkların biriktiği görüldü.

Bölgede, çöpün yanı sıra kullanılmış mobilya parçaları ve farklı türde atıkların çevreye bırakıldığı belirtiliyor. Bitkilerin arasında biriken çöpler, alanın doğal görünümünü bozdu ve gelen ziyaretçilerin tepkisini çekti.

Vatandaşların talepleri ve uygulama

Vatandaşlar, doğal yapısıyla öne çıkan bölgenin derhal temizlenmesini ve kum zambaklarının zarar görmemesi için gerekli önlemlerin alınmasını istiyor. Benzer görüntülerin tekrarlanmaması için denetimlerin artırılması talep edildi.

Yetkililer, kum zambaklarının korunmasına yönelik yüksek idari para cezaları uygulandığını ifade ediyor; ancak koruma altındaki bitkilerin bulunduğu alanın atıklarla çevrili olması, uygulamaların ve denetimlerin etkinliğine ilişkin soru işaretleri doğurdu.

Yerel halk, yetkililerden temizleme çalışması ve sürekli denetim beklentisini yinelerken, alanın korunması için acil müdahale çağrısı yapıldı.

İZMİR’DE ÇEŞME ALTINKUM PLAJI’NIN ARKA BÖLÜMÜNDE, KORUMA ALTINDA BULUNAN KUM ZAMBAKLARININ...

İZMİR’DE ÇEŞME ALTINKUM PLAJI’NIN ARKA BÖLÜMÜNDE, KORUMA ALTINDA BULUNAN KUM ZAMBAKLARININ BULUNDUĞU ALANIN ÇÖPLÜĞE DÖNÜŞMESİ VATANDAŞLARIN TEPKİSİNE NEDEN OLDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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