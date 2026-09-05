İhbarla başlayan operasyon Ferizli'de kaçak av düzeneklerini imha etti

İhbar sonrası başlatılan saha denetimi

Ferizli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gelen bir ihbar üzerine harekete geçti. Denetimler, Ferizli Avcılar ve Atıcılar Derneği iş birliğiyle Kavakdüzü mevkiinde sahada sürdürüldü. Ekipler, doğal yaşamı tehdit eden yasa dışı avcılık faaliyetlerine karşı hızlı müdahale gerçekleştirdi.

Parakete düzenekleri ve av araçlarının tespiti:

Saha çalışmasında parakete düzenekleri ile farklı türde kaçak av araçları tespit edildi. Uygun ekipman kullanılarak, tespit edilen düzenekler sudan ve araziden çıkartıldı; söz konusu malzemelere el konuldu.

Ekipler tarafından el konulan düzenekler ve araçlar, mevzuat çerçevesinde kayıt altına alınıp imha edildi. Yetkililer, ihbar hattına yapılan bildirimlerin ve dernek iş birliğinin denetim başarısında etkili olduğunu belirtti.

FERİZLİ İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE YASA DIŞI AVCILIKTA KULLANILAN PARAKETE DÜZENEKLERİ VE AV ARAÇLARI ELE GEÇİRİLEREK İMHA EDİLDİ