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Çorlu'da takla atan otomobilde 2 kişi hafif yaralandı

Çorlu Hürriyet Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç başka bir araca çarparak takla attı; 2 kişi hafif yaralandı, 3 araç hasar gördü.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 18:42

GÜNCELLEME: 29 Ekim 2026 - 18:45

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çorlu'da takla atan otomobilde 2 kişi hafif yaralandı

Kaza yeri ve gelişmeler:

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Hürriyet Mahallesi, Çamlıbel Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, Y.D. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu başka bir araca çarparak takla attı. Çarpışmanın etkisiyle park halindeki iki araç da hasar gördü; olayda toplam üç araçta maddi zarar oluştu.

Yaralılar ve müdahale:

Kazada sürücü Y.D. ile araçta bulunan B.G. hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı; her iki kişi ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma ve kayıtlar:

Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, görüntüler soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.

TEKİRDAĞ’IN ÇORLU İLÇESİNDE BİR OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN ARAÇ TAKLA ATTI. KAZADA 2 KİŞİ HAFİF...

TEKİRDAĞ’IN ÇORLU İLÇESİNDE BİR OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN ARAÇ TAKLA ATTI. KAZADA 2 KİŞİ HAFİF YARALANIRKEN, 3 ARAÇTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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