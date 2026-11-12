Çorum FK, Başakşehir maçı öncesi tempoyu ve top hakimiyetini ön plana çıkardı

Çorum FK hazırlıkları sahada başladı

Çorum FK, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında oynayacağı Başakşehir karşılaşması için saha çalışmalarına başladı. Antrenman, teknik ekibin programına uygun olarak kondisyon ve topa sahip olma üzerine kurgulandı.

Antrenmanın düzeni:

Seans, ısınma hareketleriyle açıldı. Ardından yapılan 5’e 2 rondo çalışmalarıyla topa sahip olma organizasyonları üzerinde duruldu; kısa pas trafiği ve oyun içi pozisyon alma pratikleri uygulandı. İdmanın ana bölümünde ise istasyonlu aerobik çalışmaları yer aldı ve takımın dayanıklılık ile maç temposuna uyumu hedeflendi.

Hedef ve öncelikler:

Teknik ekip, antrenmanlarda topa hakim olma, saha içi yerleşim ve oyuncu dayanıklılığını önceliklendiriyor. Bu kurgunun amaçları maç temposunu korumak, top kayıplarını azaltmak ve sürekliliği artırmak olarak öne çıkıyor. Takım, Başakşehir karşılaşmasına kadar benzer içerikteki çalışmalarla hazırlıklarını sürdürecek.

ÇORUM FK TAKIM OYUNCULARI ANTRENMAN SÜRECİNİ TAMAMLADI