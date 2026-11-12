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Kayserispor u19 liderliğini korudu: Yeni Mersin İdman Yurdu 2-0 mağlup

Kayserispor, U19 Gelişim Ligi 13. Grup 8. haftasında evinde Yeni Mersin İdman Yurdu'nu 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 21:26

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kayserispor u19 liderliğini korudu: Yeni Mersin İdman Yurdu 2-0 mağlup

Kayserispor u19 liderliğini korudu

U19 Gelişim Ligi 13. Grup lideri Kayserispor, ligin 8. haftasında oynanan karşılaşmada Yeni Mersin İdman Yurdu'nu 2-0 mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Maç Kayserispor Tesisleri'nde oynandı ve hakem triosunu Gökhan Mutlu, Ersin Ülkr, Göktürk Seven oluşturdu.

maçın önemli anları:

Karşılaşmanın ilk ciddi ataklarından sonuç alan Kayserispor, 16. dakikada Umut Kaan Yalçınkaya ile öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda kontrollü oyunla rakibin alanını daraltan ev sahibi ekip, 69. dakikada Ali Macit Soylu'nun golüyle farkı ikiye çıkardı ve maçı bu skorla tamamladı. Kayserispor savunması, özellikle ikinci yarıda rakibin etkili ataklarına izin vermeyerek maçı kontrol etti.

kadrolar ve değişiklikler:

Kayserispor U19: Enes Aslan (Kadir Efe Çalıoğlu dk. 46), Umut Kaan Yalçınkaya, Zekeriya Eren Karaca, Tarık Baturalp Başkan, Ali Macit Soylu (Emirhan Yerli dk. 85), Yiğit Ata Türk (Muhammet Talha Yaşar dk. 62), Ahmet Hüseyin Altun, Hacı Alperen Akyüz (Yiğit Efe Karadeli dk. 62), Berat Altıparmak (Oktay Ünlü dk. 46), Yusuf Göktuğ Özkılıç, Kerem Oğuztürk

Yeni Mersin İdman Yurdu U19: Hakkı Derviş Korkmaz Berat Pir, Hasan Arda Üstündağ, Nureddin Çınar Bayar (Yağız Bozkurt dk. 75), Yusuf Baran Öztoprak, Yusuf Onat Erdem (Osman Bodur dk. 75), Sertaç Sancar, Mustafa Ufuk Oflas (Emre Bilmez dk. 51), Alim Toprak Arıca, Efe Ece Akgün (Muhammed Mirsad Gündüz dk. 51), Bedirhan Aktürk (Abdulsamed Ceylan dk. 46)

Goller: Umut Kaan Yalçınkaya (dk. 16), Ali Macit Soylu (dk. 69) (Kayserispor U19)

Kayserispor'ın erken golü ve disiplinli savunma anlayışı, maç boyunca üstünlüğünü korumasını sağladı. Ev sahibi ekip bu sonuçla grup liderliğini sürdürürken, Yeni Mersin İdman Yurdu için puan ya da gol fırsatları sınırlı kaldı.

U19 GELİŞİM LİGİ 13. GRUP LİDERİ KAYSERİSPOR, LİGİN 8. HAFTASINDA EVİNDE OYNADIĞI MAÇTA YENİ...

U19 GELİŞİM LİGİ 13. GRUP LİDERİ KAYSERİSPOR, LİGİN 8. HAFTASINDA EVİNDE OYNADIĞI MAÇTA YENİ MERSİN İDMAN YURDU’NU 2-0 MAĞLUP EDEREK LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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