Gürsel Aksel'de ilk yarı: Belçika öne geçti, Türkiye direniyor

Gürsel Aksel'de ilk yarı: Belçika 2-1 üstünlükle soyunma odasına gitti

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup kapsamındaki Türkiye-Belçika maçının ilk yarısı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Maçın başından itibaren tempo yüksek olurken, goller kısa sürede geldi ve yarıda denge değişti.

ilk yarı gelişmeleri:

20. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşu kullanan Arda Güler, yaklaşık 30 metreden attığı şutla topu sol köşeden ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi.

27. dakikada sağ kanattan gelişen Belçika atağında Jeremy Dokunın yerden pasında ceza sahası önünde buluşan Kevin De Bruyne gelişine vuruşunu yaptı; top kaleci Uğurcan Çakırın üzerinden filelerle buluştu ve skor 1-1 oldu.

30. dakikada yine Belçika etkili geldi. Sağ iç kulvarda topla buluşan Nicolas Raskinin ortasında arka direkte topu kontrol eden Maxim De Cuyper pasını sağa aktardı. Ceza sahası dışı sağ çaprazından Diego Moreiranın vuruşunu kaleci Uğurcan çıkardı; dönen topu bir kez daha önünde bulan De Cuyperın sağa pasında, kale sahasında Charles De Ketelaere dokunarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Belçika 2-1 öne geçti.

kadrolar, hakem ve önemli notlar:

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Sandro Scharer, Stephane De Almeida, Jonas Erni

Türkiye ilk 11'i: Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Ozan Kabak, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Enes Ünal, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz.

Belçika ilk 11'i: Senne Lammens, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper, Nathan Ngoy, Timothy Castagne, Kevin De Bruyne, Youri Tielemans, Charles De Ketelaere, Diego Moreira, Nicolas Raskin, Jeremy Doku.

Sarı kart: Ozan Kabak (Türkiye)

İlk yarıda Türkiye Arda Güler'in şık frikik golüyle öne geçti; ancak Belçika'nın ani kanat varyasyonları ve De Bruyne-De Ketelaere ikilisi kısa sürede skoru çevirdi. İkinci yarıda oyunun temposu ve hücum tercihlerinin nasıl değişeceği maçın seyrini belirleyecek.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki 5. maçında Türkiye, sahasında ile Belçika karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk takımın 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.