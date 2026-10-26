Çorum FK hazırlıkları hızlandı, Erzurumspor FK maçı öncesi tempo arttı

Çorum FK hazırlıklarına başladı

Çorum FK, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Erzurumspor FK ile oynayacağı karşılaşma için sahada çalışmalara başladı. Takım, maç hazırlıklarını teknik ve fiziksel açıdan dengeli şekilde sürdürüyor.

antrenman liderliğinde disiplin:

Seansı Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde başlayan ekip, antrenmana ısınma hareketleriyle giriş yaptı. Isınmanın ardından futbolcular dar alanda topa sahip olma ve pas çalışmaları üzerinde yoğunlaştı; bu bölüm takımın oyun temposunu ve pas organizasyonunu hedef aldı.

güç ve dayanıklılığa verilen önem:

Antrenmanın orta bölümünde bisiklet ve mobilite çalışmaları ile üst vücut esnetme ve genel kuvvet uygulamalarına yer verildi. Program, oyuncuların hem hareket kabiliyetini hem de kuvvet profilini korumaya yönelik düzenlendi.

Seansın son bölümünde yürüyüş, hafif tempo koşu ve fiziksel dayanıklılığa yönelik yüksek tempolu koşular yapıldı. Antrenman, maç ritmini yakalamaya ve oyuncuların maç kondisyonunu artırmaya odaklandı.

ÇORUM FK EKİBİ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ