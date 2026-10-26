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Konyaspor, Galatasaray karşılaşması öncesi taktik ve kondisyonu öne çıkardı

Konyaspor, 30 Ekim'de konuk edeceği Galatasaray maçının hazırlıklarına Murat Kurum Tesisleri'nde, İlhan Palut yönetiminde yoğun şekilde başladı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 17:11

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Konyaspor, Galatasaray karşılaşması öncesi taktik ve kondisyonu öne çıkardı

Konyaspor hazırlıklara başladı:

Konyaspor, Trendyol Süper Lig 10. hafta mücadelesinde 30 Ekim Cuma günü Galatasaray'ı ağırlayacağı maçın hazırlıklarına Murat Kurum Tesisleri'nde başladı. Teknik Direktör İlhan Palut yönetimindeki çalışma, takımın hem fiziksel hem de taktiksel hazırlığını öne çıkaracak şekilde planlandı.

Antrenmanın içeriği:

Idman, salonda gerçekleştirilen CORE ısınma ve ağırlık çalışmasıyla açıldı. Gençlerbirliği karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen oyuncular için yapılan yenileme çalışması, yoğun maç temposuna bağlı yorgunluğun giderilmesine odaklandı. Sahada ise ekip; top kontrolünü ve baskı anlarını geliştirmeye yönelik 5'e 2 pas çalışmaları, bitiriciliği artırmaya dönük şut çalışmalarıyla devam etti ve antrenman küçük çaplı bir turnuva maçı ile noktalandı.

Gözlemler ve bir sonraki adım:

Çalışmanın dağılımı, teknik ekibin maç öncesi hem kondisyon hem de taktik uyumu sağlamaya çalıştığını gösterdi. Yenileme çalışmalarının ilk 11 oyuncularında uygulanması, rotasyon ve dinamik yönetimi açısından değerlendirilebilir. Yeşil-beyazlı takım, hazırlıklarına bir sonraki gün saat 11.30'da yapılacak antrenmanla devam edecek.

KONYASPOR, 30 EKİM CUMA GÜNÜ SAAT 20.00&#039;DE GALATASARAY’I KONUK EDECEĞİ TRENDYOL SÜPER LİG 10....

KONYASPOR, 30 EKİM CUMA GÜNÜ SAAT 20.00'DE GALATASARAY’I KONUK EDECEĞİ TRENDYOL SÜPER LİG 10. HAFTA MAÇININ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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