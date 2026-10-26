Ev sahibi Alanya Belediyespor turnuvaya çekişmeli galibiyetle başladı

Alanya Belediyespor turnuvaya galibiyetle başladı

Antalya’nın Alanya ilçesinde düzenlenen Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası başladı. Kadınlar ve erkekler kategorilerinde 5 kıtadan 33 ülkenin 48 takımı mücadele ediyor. Ev sahibi Alanya Belediyespor, organizasyonun açılış maçında Bulgaristan temsilcisi BSC BetVam'ı 5-4 yenerek turnuvaya 3 puanla başladı.

maçın detayları:

23 Projects Uluslararası Plaj Sporları Merkezi’nde oynanan karşılaşma baştan sona çekişmeli geçti. Alanya Belediyespor’un gollerini Felipe, Semih Türkmen, Recep Demir, Llorenç ve Barış Terzioğlu kaydetti. Bulgaristan ekibinin sayıları ise Blagoev, Filipov (2) ve Tamer Atrach attı. Karşılaşmada ev sahibinin topa sahip olma oranında belirgin üstünlüğü ve birçok gol fırsatını değerlendirememe öne çıktı.

mücadele ve teknik değerlendirme:

Karşılaşma sonrası konuşan Alanya Belediyespor Teknik Direktörü Adil Müftüoğlu, turnuvaya galibiyetle başlamanın önemine dikkat çekti ve şunları söyledi: "Bugün ilk maçımızı oynadık. Turnuvalarda ilk maçlar her zaman zordur. Bu zor maçta son ana kadar inanılmaz iyi oynadığımızı düşünüyorum. Plaj futbolu öyle bir oyun ki rakibin attığı iki golün kumdan sekerek içeri girdiğini gördük. Doğal olarak böyle hatalar olabiliyor. Çok gol kaçırdık. Oyunun istatistiklerine baktığımız zaman yüzde 90’a yüzde 10 gibi bir topla oynama üstünlüğümüz vardı. Sizler de gördünüz, iyi oynadık, güzel oynadık".

Müftüoğlu, takımın uzun zamandır bir arada oynamadığını, kendi saha ve seyirci avantajıyla kazanmanın moral verdiğini belirtti ve "İnşallah bundan sonraki süreçte, bugün oynadığımız maçı izleyip derslerimizi çıkararak daha güzel ve daha keyifli bir oyunla insanlara futbol izletmek istiyoruz" diye ekledi.

Alanya Belediyespor, Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası'ndaki ikinci maçında yarın saat 15.30'da Gürcistan temsilcisi Batumi SC ile karşılaşacak; ekip bu mücadeleden de galibiyet çıkararak turnuvadaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE DÜZENLENEN PLAJ FUTBOLU DÜNYA KULÜPLER ŞAMPİYONASI BAŞLADI. KADINLAR VE ERKEKLER KATEGORİLERİNDE 5 KITADAN 33 ÜLKENİN 48 TAKIMININ MÜCADELE ETTİĞİ ORGANİZASYONDA EV SAHİBİ SERENİTY ALANYA BELEDİYESPOR, İLK MAÇINDA BULGARİSTAN TEMSİLCİSİ BSC BETVAM’I 5-4 MAĞLUP EDEREK TURNUVAYA GALİBİYETLE BAŞLADI.