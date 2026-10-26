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Alanyaspor kupada ileriye bakıyor: 12 Bingölspor maçı hazır

Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur'da yarınki 12 Bingölspor maçı öncesi Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptığı son idmanla hazır.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 18:26

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Alanyaspor kupada ileriye bakıyor: 12 Bingölspor maçı hazır

maç öncesi hazırlık tamamlandı:

Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur'da yarın oynayacağı 12 Bingölspor mücadelesinin hazırlıklarını Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde tamamladı. Teknik Direktör Joo Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, takımın maç planına yönelik uygulamalarla şekillendi.

antrenmanın içeriği:

İdman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı; devamında pas çalışması yapıldı ve son bölümde taktik çalışmalarla tamamlandı. Program, oyuncuların maç temposuna uyum sağlaması ve saha içi organizasyonun netleştirilmesine odaklandı.

maç bilgileri ve hedef:

Turuncu-yeşilli ekip, taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmadan galibiyet alarak Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükselmeyi hedefliyor. Karşılaşma yarın saat 20.30'da Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak ve maçı Berkay Erdemir yönetecek. Alanyaspor, sahadan olumlu bir sonuçla ayrılmak için hazırlıklarını tamamladı.

CORENDON ALANYASPOR, ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR KARŞILAŞMASINDA YARIN OYNAYACAĞI 12 BİNGÖLSPOR...

CORENDON ALANYASPOR, ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR KARŞILAŞMASINDA YARIN OYNAYACAĞI 12 BİNGÖLSPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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