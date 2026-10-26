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Polatlı'da sokak köpeklerinin saldırısı: koyun son anda kurtarıldı

Ankara Polatlı'da 15 başıboş köpeğin bir koyuna saldırısı, çevredekilerin müdahalesiyle engellendi; olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydedildi.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 18:21

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EDİTÖR: Aslı Han

Polatlı'da sokak köpeklerinin saldırısı: koyun son anda kurtarıldı

olay anı ve müdahale:

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, öğlen saatlerinde meydana gelen olayda 15 başıboş sokak köpeği otlamaya çıkan bir koyuna saldırdı. Saldırıya uğrayan koyun, çevreden gelen bir kişinin müdahalesiyle kurtarıldı.

görüntünün kaydedilmesi:

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı; videoda hem saldırı hem de müdahalenin gerçekleştiği anlar kaydedildi. Görüntüler, olayın seyrine dair doğrudan görsel kanıt sunuyor ve müdahalenin zamanlamasını gösteriyor.

Başıboş köpek sürüsü koyuna saldırdı: O anlar kamerada

Başıboş köpek sürüsü koyuna saldırdı: O anlar kamerada

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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