Polatlı'da sokak köpeklerinin saldırısı: koyun son anda kurtarıldı

olay anı ve müdahale:
Ankara'nın Polatlı ilçesinde, öğlen saatlerinde meydana gelen olayda 15 başıboş sokak köpeği otlamaya çıkan bir koyuna saldırdı. Saldırıya uğrayan koyun, çevreden gelen bir kişinin müdahalesiyle kurtarıldı.
görüntünün kaydedilmesi:
O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı; videoda hem saldırı hem de müdahalenin gerçekleştiği anlar kaydedildi. Görüntüler, olayın seyrine dair doğrudan görsel kanıt sunuyor ve müdahalenin zamanlamasını gösteriyor.
Başıboş köpek sürüsü koyuna saldırdı: O anlar kamerada
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