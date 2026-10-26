Erciyes'e yeni çekim merkezi: dağ kızağı tesisinde yerinde inceleme

Erciyes'te inşaat sahasında yerinde inceleme

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Erciyes Kayak Merkezi'ne kazandırılmakta olan dağ kızağı tesisinin inşaat alanını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yürütülen proje sahasındaki ilerlemeyi gözlemleyen Kabakcı, yatırımın bölgeye ve halka sağlayacağı katkılara dikkat çekti.

turizm ve sosyal yaşam açısından beklentiler

Kabakcı, dağ kızağı tesisinin Erciyes'in doğal güzelliklerini farklı etkinliklerle birleştireceğini, böylece merkezin spor ve turizm potansiyelinin güçleneceğini söyledi. Tesisin, bölgedeki aktivite seçeneklerini çeşitlendirerek farklı yaş grupları için cazibeyi artıracağı ve özellikle gençlerin ile ailelerin birlikte kaliteli zaman geçirebileceği yeni alanlar oluşturacağı vurgulandı.

Doğayla iç içe gerçekleştirilecek sportif ve sosyal faaliyetlerin gençleri daha hareketli bir yaşama teşvik edeceğini belirten Kabakcı, bu tür yatırımların toplumsal dayanışma ve sosyal bağların güçlenmesine katkı sunduğunu ifade etti. Projenin, Kayseri'nin genel turizm ve sosyal yaşam dinamiklerine olumlu yansımalar getirmesi hedefleniyor.

kurumlar arası işbirliği ve teşekkür

Kabakcı, dağ kızağı tesisinin kentte hayata geçirilmesinde emeği geçenlere şükranlarını iletti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ve projede görev alan ekiplerine teşekkür eden İl Müdürü, yatırımın Kayseri'ye ve vatandaşlara hayırlı olmasını temenni etti. Kabakcı ayrıca kurumlar arası işbirliğinin şehrin gelişiminde belirleyici olduğunu ve benzer projelerin devam etmesinin önemini hatırlattı.

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ ALİ İHSAN KABAKCI, ERCİYES KAYAK MERKEZİ’NE KAZANDIRILMAKTA OLAN DAĞ KIZAĞI TESİSİNİN İNŞAAT ALANINI ZİYARET EDEREK ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ.