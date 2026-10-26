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Dev derbi akşamına hazırlık: İstanbul trafiği erken tırmandı

Beşiktaş-Başakşehir ve Galatasaray-Fenerbahçe maçları öncesi İstanbul'da stadyum güzergahları ve ana arterlerde trafik yoğunluğu erken başladı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 18:20

GÜNCELLEME: 26 Ekim 2026 - 18:27

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Dev derbi akşamına hazırlık: İstanbul trafiği erken tırmandı

Trafikte erken yoğunluk gözlendi:

Trendyol Süper Lig kapsamında oynanacak iki büyük karşılaşma öncesinde İstanbul'da trafik hareketliliği gün boyu arttı. Tüpraş Stadyumunda saat 19.00'da başlayacak Beşiktaş-Başakşehir maçı ile RAMS Park'ta saat 21.00'de oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, stadyumlara çıkan yolları ve kent genelindeki ana arterleri erken saatlerden itibaren yoğunlaştırdı.

Yoğunluğun görüldüğü güzergahlar:

Özellikle stadyumlara ulaşımı sağlayan güzergahlar olan Seyrantepe ve Beşiktaş çevresindeki çevre yollarında yer yer yavaşlama yaşandı. Kentin farklı noktalarında, Yenibosna ve Halıcıoğlu civarlarında Ankara ve Edirne istikametlerinde trafik neredeyse durma noktasına geldi. Sürücüler iş çıkış saatinden önce yola çıkarak yoğunluğun erken başlamasına katkı sağladı.

Resmi veriler ve beklenti:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik uygulaması verilerine göre saat 18.00 itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 72 seviyesine çıktı. Karşılaşma saatleri yaklaştıkça yoğunluğun daha da artması bekleniyor; yetkililer stadyum çevresine ulaşacakların alternatif güzergahları tercih etmesini öneriyor.

İSTANBUL’DA BUGÜN OYNANACAK BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR VE GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇLARI ÖNCESİNDE TRAFİK...

İSTANBUL’DA BUGÜN OYNANACAK BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR VE GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇLARI ÖNCESİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU ERKEN SAATLERDE BAŞLADI. KARŞILAŞMALARIN GERÇEKLEŞECEĞİ STADYUMLARA ÇIKAN YOLLARIN YANI SIRA KENT GENELİNDEKİ ANA ARTERLERDE DE TRAFİK YOĞUNLUĞUNDA ARTIŞ YAŞANIYOR.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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