Çorum FK taraftarıyla ilk galibiyeti hedefliyor

hazırlık maçı öncesi son prova:

Çorum FK, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında yarın evinde oynayacağı Eyüpspor maçı öncesi hazırlıklarını kulüp tesislerinde tamamladı. Teknik Direktör Uğur Uçar yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başlayıp sürat çalışmalarıyla sürdü.

antrenmanın içeriği:

Futbolcular, idmanın ana bölümünde karşılaşmaya yönelik taktiksel çalışmalara ağırlık verdi. Antrenmanın son kısmında ise ekiple duran top organizasyonları üzerinde yoğunlaşıldı; bu bölümde hem hücum hem savunma varyasyonları tekrarlandı.

uçar'ın değerlendirmesi:

Teknik Direktör Uğur Uçar, maçla ilgili olarak, "Taraftarımızla buluşacağımız ilk maç olan Eyüpspor karşılaşması için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Stadyumu dolduracak taraftarımızın desteğiyle Süper Lig’deki ilk galibiyetimizi alarak şehrimize ve camiamıza büyük bir mutluluk yaşatmak istiyoruz" dedi. Çorum FK, bu destekle sahaya üç puan parolasıyla çıkacak.

ÇORUM FK, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 4. HAFTASINDA YARIN EVİNDE OYNAYACAĞI EYÜPSPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.