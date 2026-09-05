Dolar 48,4248 +0,02%
Euro 56,2640 -0,07%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.969,58 -1,39%
EUR/USD 1,1621 -0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Çorum FK taraftarıyla ilk galibiyeti hedefliyor

Çorum FK, Teknik Direktör Uğur Uçar yönetiminde Eyüpspor maçı için son antrenmanını kulüp tesislerinde tamamladı; taraftar desteğiyle ilk galibiyeti hedefliyor.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 20:45

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Çorum FK taraftarıyla ilk galibiyeti hedefliyor

hazırlık maçı öncesi son prova:

Çorum FK, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında yarın evinde oynayacağı Eyüpspor maçı öncesi hazırlıklarını kulüp tesislerinde tamamladı. Teknik Direktör Uğur Uçar yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başlayıp sürat çalışmalarıyla sürdü.

antrenmanın içeriği:

Futbolcular, idmanın ana bölümünde karşılaşmaya yönelik taktiksel çalışmalara ağırlık verdi. Antrenmanın son kısmında ise ekiple duran top organizasyonları üzerinde yoğunlaşıldı; bu bölümde hem hücum hem savunma varyasyonları tekrarlandı.

uçar'ın değerlendirmesi:

Teknik Direktör Uğur Uçar, maçla ilgili olarak, "Taraftarımızla buluşacağımız ilk maç olan Eyüpspor karşılaşması için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Stadyumu dolduracak taraftarımızın desteğiyle Süper Lig’deki ilk galibiyetimizi alarak şehrimize ve camiamıza büyük bir mutluluk yaşatmak istiyoruz" dedi. Çorum FK, bu destekle sahaya üç puan parolasıyla çıkacak.

ÇORUM FK, TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 4. HAFTASINDA YARIN EVİNDE OYNAYACAĞI EYÜPSPOR MAÇININ...

ÇORUM FK, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 4. HAFTASINDA YARIN EVİNDE OYNAYACAĞI EYÜPSPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sivasspor'a hücum takviyesi: Ebrima Ceesay kiralık olarak kadroya katıldı
images

Serkan Özbalta: savunma disipliniyle Konyaspor karşısında 3 puanı aldık
images

Karting şampiyonası Uşak’ta hız kazandı: 5. ayak sıralamalarla başladı
images

Denizlispor yönetim kurulu istifa ederek yeni kaynakların önünü açtı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Van Gölü kıyısındaki kayalıklardan 19 yaşındaki genç kız kurtarıldı

Kocaali'de direkte akıma kapılan elektrikçi yaşamını yitirdi

Yeni kovan desteğiyle Yozgat'ta bal üretiminde hedef büyüyor

Soma kırsalında çıkan yangın hava ve kara müdahalesiyle kontrol altına alındı

TREND HABERLER

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu