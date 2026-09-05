Serkan Özbalta: savunma disipliniyle Konyaspor karşısında 3 puanı aldık

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Serkan Özbalta, takımın performansını ve maçın detaylarını değerlendirdi.

maçın zor geçeceğini biliyorduk:

Özbalta, geride kalan haftalardaki sürece değinerek, "İlk iki haftanın ardından geçen hafta Gençlerbirliği müsabakasında sergilenen iyi oyun, mücadele, yüksek konsantrasyon ve disiplinle alınan bir puan camianın ve oyuncuların moralini yerine getirdi." ifadelerini kullandı. Konyaspor'un ligde tecrübeli, kadro istikrarına sahip bir ekip olduğunu; birkaç yıl önce ligi üçüncü sırada bitirdiğini ve kadrosunda 14-15 oyuncunun geçen sezondan beri birlikte olduğunu hatırlattı.

savunma ve galibiyetin önemi:

Karşılaşmanın ilk yarısının dengede geçtiğini, ikinci yarıda Konyaspor'un topa daha çok sahip olduğunu ancak Erzurumspor'un takım savunmasını doğru yaparak ve kazandığı toplarla hızlı hücuma çıkarak gol aradığını belirtti. Bir topun direkten döndüğünü ve farkı ikiye çıkarabilecek fırsatlar yakaladıklarını aktaran Özbalta, "İlk üç haftada kalemizde gol görmüştük; bu hafta gol yemeden kazanmak çok kıymetli" diyerek savunma başarısının altını çizdi.

Özbalta ayrıca, "İlk iki haftadaki mağlubiyetlerin ardından son iki haftada 4 puan topladık. Her puanın altın değerinde olduğu bu ligde 3 puanı almanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz." sözleriyle galibiyetin camia için önemine vurgu yaptı.

taraftara teşekkür:

Açıklamasının sonunda taraftarlara teşekkür eden Özbalta, iç saha desteğinin değerine işaret ederek, "Teşekkür etmeden önce taraftarımıza ayrı bir parantez açmak istiyorum. İçeride oynadığımız Galatasaray maçında uzun süreli bir özlem vardı. Anadolu şehirlerinde çocukların ve futbolseverlerin desteklediği Erzurumspor’un yanı sıra Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi kulüplere karşı da bir sempati duyulabiliyor" ifadelerini kullandı.

RZURUMSPOR FK TEKNİK DİREKTÖRÜ SERKAN ÖZBALTA, KONYASPOR KARŞISINDA ALINAN 1-0'LIK GALİBİYETİN ARDINDAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU.