Sivasspor'a hücum takviyesi: Ebrima Ceesay kiralık olarak kadroya katıldı

Trendyol 1. Lig ekibi Sivasspor, Samsunspor'dan Gambiyalı forvet Ebrima Ceesay'yi 2026-2027 sezonu sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna dahil etti.