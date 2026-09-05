Sivasspor'a hücum takviyesi: Ebrima Ceesay kiralık olarak kadroya katıldı

transfer resmen açıklandı:
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, Samsunspor'dan Gambiyalı forvet Ebrima Ceesay ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasında, oyuncunun 2026-2027 sezonu sonuna kadar Samsunspor'dan kiralandığı belirtildi.
kira süresi ve kulüp mesajı:
Kulüp duyurusunda transferin süresi açıkça yer aldı ve kamuoyuna şu ifade iletildi: Ebrima Ceesay'e Ekenler Beton Sivasspor forması altında başarılar diliyoruz.
takıma muhtemel katkılar:
Bu hamle, Sivasspor'un hücum hattına seçenekler eklemeyi amaçlıyor. Teknik ekip ve yönetim, Ceesay'in katılımıyla takım planlamasında daha fazla esneklik elde etmeyi hedefliyor.
SİVASSPOR, SAMSUNSPOR’DAN GAMBİYALI FORVET EBRİMA CEESAY'Yİ KADROSUNA KATTI.
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