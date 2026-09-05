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Sivasspor'a hücum takviyesi: Ebrima Ceesay kiralık olarak kadroya katıldı

Trendyol 1. Lig ekibi Sivasspor, Samsunspor'dan Gambiyalı forvet Ebrima Ceesay'yi 2026-2027 sezonu sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 20:52

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Sivasspor'a hücum takviyesi: Ebrima Ceesay kiralık olarak kadroya katıldı

transfer resmen açıklandı:

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, Samsunspor'dan Gambiyalı forvet Ebrima Ceesay ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasında, oyuncunun 2026-2027 sezonu sonuna kadar Samsunspor'dan kiralandığı belirtildi.

kira süresi ve kulüp mesajı:

Kulüp duyurusunda transferin süresi açıkça yer aldı ve kamuoyuna şu ifade iletildi: Ebrima Ceesay'e Ekenler Beton Sivasspor forması altında başarılar diliyoruz.

takıma muhtemel katkılar:

Bu hamle, Sivasspor'un hücum hattına seçenekler eklemeyi amaçlıyor. Teknik ekip ve yönetim, Ceesay'in katılımıyla takım planlamasında daha fazla esneklik elde etmeyi hedefliyor.

SİVASSPOR, SAMSUNSPOR’DAN GAMBİYALI FORVET EBRİMA CEESAY&#039;Yİ KADROSUNA KATTI.

SİVASSPOR, SAMSUNSPOR’DAN GAMBİYALI FORVET EBRİMA CEESAY'Yİ KADROSUNA KATTI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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