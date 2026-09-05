Kadıköy'de derbi dengelendi: Fenerbahçe ile Beşiktaş 1-1

İlk yarı özeti:

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin ilk 45 dakikası 1-1 beraberlikle tamamlandı. Karşılaşmada her iki takım da gol fırsatları bulurken, savunma anları ve kaleci müdahaleleri öne çıktı.

Maçtan dakikalar:

16. dakikada Orkun'un ara pasıyla savunma arkasına sızan Trossard'ın ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta kaleci Ederson topu ayağıyla çelmeyi başardı.

22. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Olaitan sert bir vuruş yaptı; Ederson uzanarak meşin yuvarlağı son anda çıkardı.

26. dakikada sağ taraftan kullanılan uzun taç atışında top kale önünde Agbadou'dan sekti; ceza alanında bulunan Milan Skriniar müdahalesinde top ağlara gitti ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

38. dakikada sol kanattan gelişen atakta Trossard'ın savunma arkasına attığı uzun pasta Rıdvan Yılmaz ceza sahası sol çaprazında topu kontrol edip uzak direğe vuruşunu yaptı; şut direğe çarpıp filelerle buluşunca skor 1-1 oldu.

43. dakikada sağ tarafta topla buluşan Greenwood, birkaç çalımdan sonra ceza sahasına girip çaprazdan vurdu; top yan ağlarda kaldı ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

Takımlar ve notlar:

Stat: Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara

Fenerbahçe (ilk 11): Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, Matteo Guendouzi, N’Golo Kante, Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Vedat Muriqi. Yedekler: Mert Günok, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Romelu Lukaku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Kojo Oppong, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene. Teknik direktör: İsmail Kartal.

Beşiktaş (ilk 11): Alexander Nübel, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Vaclav Cerny, Junior Olaitan, Orkun Kökçü, Leonard Trossard, Dusan Vlahovic. Yedekler: Doğan Alemdar, Wilfred Ndidi, Kartal Yılmaz, Hyeon-Gyu Oh, Kassoum Ouattara, Ernest Poku, Taylan Bulut, İlhan Fakılı, Tiago Djalo, Semih Kılıçsoy. Teknik direktör: Vincenzo Italiano.

Goller: Milan Skriniar (dk. 26) — Fenerbahçe, Rıdvan Yılmaz (dk. 38) — Beşiktaş.

Sarı kartlar: Mason Greenwood (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş).

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 4. HAFTASINDA FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ'I KONUK EDİYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI 1-1 BERABERLİKLE SONA ERDİ.