Basın İlan Kurumu Balıkesir şubesi yeniden hizmete açılıyor

Basın ilan kurumu şube müdürlüğünün yeniden açılması:

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, 2024 yılında tasarruf tedbirleri nedeniyle kapatılarak Bursa'ya bağlanan Basın İlan Kurumu Balıkesir Şube Müdürlüğünün yeniden hizmete açılacağını müjdeledi. Canbey, atamanın tamamlandığını ve şubenin kısa süre içinde faaliyete geçeceğini belirtti.

Canbey, açıklamasında Gökhan Eren'in Balıkesir Şube Müdürü olarak atandığını duyurarak yeni görevinde başarılar diledi. Şubenin yeniden açılmasını memnuniyetle karşıladığını ifade eden Canbey, kararın bölge basını için hayırlı olmasını temenni etti.

Milletvekilinin mesajı:

Mustafa Canbey açıklamasında şunları kaydetti: Balıkesir’imizde Basın İlan Kurumu Şube Müdürlüğünün yeniden hizmete açılmasını memnuniyetle karşılıyorum. Şube müdürü olarak atanan Sayın Gökhan Ereni tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Şube Müdürlüğümüzün Balıkesir’imize ve basın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Şubenin yeniden faaliyete geçmesiyle ilgili takvim ve uygulama detaylarına ilişkin bilgi, yetkili makamlarca paylaşılacak. Konuyla ilgili gelişmeler gündeme geldikçe basın ve kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

AK PARTİ BALIKESİR MİLLETVEKİLİ MUSTAFA CANBEY, BASIN İLAN KURUMU BALIKESİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN YENİDEN HİZMETE AÇILACAĞININ MÜJDESİNİ VERDİ.