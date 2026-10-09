Kapıkule'de 67 canlı pitonla yapılan kaçakçılık girişimi engellendi

Olayın ortaya çıkışı:

Edirne'de, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda düzenlenen ortak çalışma sonucu, Türkiye'ye yasa dışı yollarla sokulmak istenen pitonlara müdahale edildi. Milli Parklar ve Gümrük Muhafaza ekiplerinin ortak operasyonuyla toplam 67 canlı piton tespit edilerek alıkonuldu.

Ele geçirilen hayvanlar ve koruma:

Operasyon kapsamında ele geçirilen pitonlar, gerekli güvenlik ve koruma önlemleri alınarak yetkililerce koruma altına alındı. Hayvanların sağlık durumu ve barındırılma koşullarıyla ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Yaptırımlar ve takip:

Olayla bağlantılı şahıslara toplam 948 bin 739 lira idari para cezası uygulandı. Yetkililer, yaban hayatını tehdit eden kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.

Kapıkule'de gerçekleştirilen bu operasyon, sınır kapılarındaki denetimlerin ve kurumlar arası iş birliğinin sonuç verdiğini gösterirken, yasa dışı hayvan ticaretinin önlenmesine yönelik tedbirlerin sürdürüleceği vurgulandı.

KAPIKULE’DE 67 CANLI PİTON ELE GEÇİRİLDİ