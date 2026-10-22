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Çorum'da kaçak üretim ağı çöktü: damıtma düzeneği ve yüzlerce litre içki ele geçirildi

Çorum'da dört adrese düzenlenen operasyonda bin 80 litre fermente, 84 litre distile ve 10 şişe gümrük kaçağı viski ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 19:16

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çorum'da kaçak üretim ağı çöktü: damıtma düzeneği ve yüzlerce litre içki ele geçirildi

operasyon ve ele geçirilenler:

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, belirlenen dört adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda bin 80 litre el yapımı fermente alkollü içki, satışa hazır 84 litre distile alkollü içki, 10 şişe gümrük kaçağı viski ile bir bakır damıtma düzeneği ele geçirildi.

gözaltılar ve adli işlem:

Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alınarak, haklarında adli işlem başlatıldı.

soruşturmanın seyri:

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor ve ele geçirilen maddeler üzerinde inceleme yapılacağı bildirildi.

ÇORUM&#039;DA KAÇAK VE EL YAPIMI ALKOLLÜ İÇKİ ÜRETİMİ VE SATIŞINA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA, BİN...

ÇORUM'DA KAÇAK VE EL YAPIMI ALKOLLÜ İÇKİ ÜRETİMİ VE SATIŞINA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA, BİN 80 LİTRE FERMENTE ALKOLLÜ İÇKİ, 84 LİTRE DİSTİLE ALKOLLÜ İÇKİ VE 10 ŞİŞE GÜMRÜK KAÇAĞI VİSKİ ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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