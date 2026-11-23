Olayın gelişimi:

Çorum'un Alaca ilçesinde 21 Ağustos tarihinde meydana gelen olayda, R.A. (64) adlı kadın telefonla arayan şahıslar tarafından dolandırıldı. Şüpheliler kendilerini polis ve kamu görevlisi olarak tanıtarak, R.A.'nın hesaplarından terör örgütüne para gönderildiğine dair beyanlarda bulundu. Korkutulan mağdura evde dedektörle arama yapılacağı söylenerek, ziynet eşyaları ve paraların gelen sözde görevlilere teslim edilmesi istendi.

R.A., evinde bulunan ve toplam değeri 3 milyon 865 bin lira olarak belirtilen ziynet eşyalarını evine gelen kişiye teslim etti. Dolandırıldığını fark eden vatandaşın yaptığı şikâyet üzerine il ve ilçe emniyet birimleri soruşturma başlattı.

Görüntü incelemesi ve tespit çalışması:

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ile Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla bağlantılı 25 ayrı noktadan alınan güvenlik ve kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Toplamda 350 saatlik görüntü kaydı titizlikle değerlendirildi ve bu inceleme sonucunda şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Görüntülerde mağdur kadının sokakta takip edildiği ve daha sonra kuyumcuya götürülerek ziynet eşyalarının değerinin öğrenildiği anlar yer alıyor. Kaydın bazı karelerinde zanlıların izlenme ve teslim alma yöntemleri açıkça görülüyor.

Operasyon, yakalama ve adli süreç:

Tespitlerin ardından Şanlıurfa ve Karaman illerinde düzenlenen operasyonlarla şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin yaptıkları aramalarda 4 adet cep telefonu, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 10 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.T., H.T. ve A.Ö. isimli şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Alaca Adalet Sarayı'na sevk edildi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen A.E. isimli şahsın ise daha önce tutuklandığı bildirildi.

Vakada kullanılan yöntem, sahte polis ve kamu görevlisi kimliğiyle gerçekleştirilen telefon dolandırıcılığı şeklinde olup, emniyet birimleri benzer olaylara karşı vatandaşları dikkatli olmaya, kimlik ve görev sorgulaması yapmaya çağırdı. Soruşturma ve adli süreç sürüyor.

ÇORUM'UN ALACA İLÇESİNDE TELEFONDA KENDİLERİNİN POLİS VE KAMU GÖREVLİSİ OLARAK TANITTIKLARI YAŞLI KADININ 3 MİLYON 865 BİN LİRALIK ZİYNET EŞYASINI ALAN DOLANDIRICILAR 350 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜNDEN TESPİT EDİLİP YAKALANDI.