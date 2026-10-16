Dolar 49,5201 +0,11%
Euro 55,6720 +0,26%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.663,92 +0,37%
EUR/USD 1,1240 +0,17%
Brent Petrol 109,67 +3,54%
--°

Çorum'da Ünder ve Moukoko'yla gelen galibiyet

Çorum FK, Çorum Şehir'de Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek üç puanı aldı; golleri Cengiz Ünder (38) ve Youssoufa Moukoko (80) kaydetti.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 22:03

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Çorum'da Ünder ve Moukoko'yla gelen galibiyet

Çorum'da Ünder ve Moukoko'yla gelen galibiyet

maç özeti:

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Çorum FK, evinde konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Maçta ilk golü 32. dakikada Qazim Laçi kaydederek konuk ekibi öne geçirdi, ancak Çorum FK cevabı 38. dakikada Cengiz Ünder ile verdi ve devreye eşitlikle gidildi.

İkinci yarıda her iki takımın çabaları sürdü; 57. dakikada Alexandros Kyziridis'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Yahia Fofana önemli bir kurtarış yaparak topu kornere çeldi. Karşılaşmanın kırılma anı 80. dakikada geldi ve ceza sahasında topla buluşan Youssoufa Moukoko attığı golle Çorum FK'yı 2-1 öne geçirdi; kalan bölümde ev sahibi skoru koruyarak üç puanı hanesine yazdırdı.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

beşiktaş, euroleague 6. haftada bayern münih'i 95-87 yendi
images

Karşıyaka’da ritim bozulmadı: evinde 95-79 ile galip geldi
images

Berabere kaldı: Çorum FK ile Çaykur Rizespor 1-1
images

Çorum'da temkinli başlangıç: Çaykur Rizespor ile eşitlik sürüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Beyaz Saray sözcüsü Katie Zacharia görevde beş gün sonra ayrıldı

beşiktaş, euroleague 6. haftada bayern münih'i 95-87 yendi

Mersin'de bir saatte bastıran sağanak cadde ve arterleri suya boğdu

edirne’de 18 metrelik pembe afişle erken teşhis çağrısı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Fenerbahçe rize deplasmanından 3-0 galip döndü: Asensio, İrfan Can ve Oğuz öne çıktı