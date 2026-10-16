Çorum'da Ünder ve Moukoko'yla gelen galibiyet

maç özeti:

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Çorum FK, evinde konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Maçta ilk golü 32. dakikada Qazim Laçi kaydederek konuk ekibi öne geçirdi, ancak Çorum FK cevabı 38. dakikada Cengiz Ünder ile verdi ve devreye eşitlikle gidildi.

İkinci yarıda her iki takımın çabaları sürdü; 57. dakikada Alexandros Kyziridis'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Yahia Fofana önemli bir kurtarış yaparak topu kornere çeldi. Karşılaşmanın kırılma anı 80. dakikada geldi ve ceza sahasında topla buluşan Youssoufa Moukoko attığı golle Çorum FK'yı 2-1 öne geçirdi; kalan bölümde ev sahibi skoru koruyarak üç puanı hanesine yazdırdı.