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Kurtalan'da toplu rahatsızlık: kantin ve işletme sonrası 40 kişi tedavi altında

Kurtalan'da kantin ve bir işletmede yemek sonrası rahatsızlanan 34 öğrenci dahil 40 kişi hastaneye kaldırıldı; numuneler Diyarbakır'a gönderildi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 23:04

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kurtalan'da toplu rahatsızlık: kantin ve işletme sonrası 40 kişi tedavi altında

Olayın seyri:

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, bir okul kantini ile ilçedeki bir işletmede yemek yedikten sonra rahatsızlananların sayısı artarak 34'ü öğrenci olmak üzere 40 kişiye yükseldi. Vakalar görüldükten sonra ilgili kişiler sağlık kuruluşlarına başvuruldu ve tedavi süreçleri başlatıldı.

hastanelerde yoğunluk ve sevkler:

Vakaların artmasıyla Kurtalan Devlet Hastanesinde yer kalmaması nedeniyle yeni hastalar ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanelerde oluşan yoğunluk sağlık ekiplerinin koordinasyonuyla yönetiliyor.

inceleme ve numune gönderimi:

Cumhuriyet savcısının talimatıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince okul kantini ve işletmeden alınan numuneler incelenmek üzere Diyarbakır'a gönderilecek. Olayla ilgili başlatılan incelemeler ile hastaların tedavisi sürüyor.

SİİRT’İN KURTALAN İLÇESİNDE GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILANLARIN SAYISI 34’Ü...

SİİRT’İN KURTALAN İLÇESİNDE GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILANLARIN SAYISI 34’Ü ÖĞRENCİ OLMAK ÜZERE 40’A YÜKSELDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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