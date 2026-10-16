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Rizespor'da Uçar: çok hak etmediğimiz bir mağlubiyet daha

Çaykur Rizespor teknik direktörü Recep Uçar, Çorum FK'ya 2-1 yenilgi sonrası sorumluluğu üstlendi; hak etmedikleri bir mağlubiyet olduğunu vurguladı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 22:57

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Rizespor'da Uçar: çok hak etmediğimiz bir mağlubiyet daha

Maçın özeti ve teknik değerlendirme:

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Çorum FK'ya 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası konuşan teknik direktör Recep Uçar, mağlubiyetin takım açısından hak edilmeyen bir sonuç olduğunu belirtti ve takımın maça kazanma amacıyla geldiğini vurguladı.

Oyun planı ve önemli anlar:

Uçar, maçın ilk bölümünde özellikle rakibin sol kanadını etkisiz kılmayı hedeflediklerini; defalarca rakip kaleye gittiklerini, final vuruşlarında sorun yaşadıklarını ve direklere takıldıklarını söyledi. Golden sonraki beş dakikayı tutabilselerdi Çorum'un risk alacağını düşündüklerini aktardı. Bu bölümde Cengiz'in attığı 'jeneriklik' golün oyun momentumunu Çorum ekibine verdiğini, ardından bir geçiş pozisyonu ile gol yediklerini ifade etti.

İkinci yarı, oyuncu değişiklikleri ve sorumluluk:

İkinci yarının 15-20 dakikalık bölümünde oyundan vazgeçtiklerini söyleyen Uçar, oyuncu değişiklikleriyle oyunu tekrar kontrol altına aldıklarını ancak yapılan bir basit hatanın ağır cezalandırıldığını anlattı. Golden sonra pozisyonlar bulduklarını ancak değerlendiremediklerini belirtti. Uçar, 'Bence çok hak etmedik ama boş dönüyoruz. İlk kez bir deplasmandan puan alamıyoruz' sözünü vurguladı ve taraftarı mutlu edemedikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.

Görüşmesinin sonunda Uçar, 'Bugün kazanılamayan maçın ve alınan kararların bütün sorumlusu benim. Bazı şeyleri düzeltecek olan da yine benim' diyerek sorumluluğu üstlendiğini açıkladı. Ayrıca Çorum ekibini, Burak Hoca'yı tebrik ederek kalan maçlarında başarılar diledi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Çorum FK maçının ardından, &quot;Bence çok hak etmedik ama...

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Çorum FK maçının ardından, "Bence çok hak etmedik ama boş dönüyoruz. İlk kez deplasmandan puan alamıyoruz" dedi.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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