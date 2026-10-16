Mersin'de belediye ekipleri yağış sonrası tahliyeye odaklandı

Mersin'de belediye ekipleri taşkın sahalarında

Akşam saatlerinde aniden bastıran ve yaklaşık 1 saat süren şiddetli yağışın ardından Mersin'in bazı bölgelerinde su baskınları kaydedildi. Gelen ihbarlar üzerine belediye ekipleri hızlı müdahale için harekete geçti.

Etkilenen noktalar:

Merkez Akdeniz ilçesinde, Çay Mahallesi'nde bulunan 6470, 6440 ve 6423. sokaklar su tahliye ve müdahale çalışmalarının merkezinde yer aldı. Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu noktalarda araç ve personel ile tahliye çalışmalarını sürdürürken, Kültür Mahallesi'ndeki 4316. Sokak'ta bulunan bir iş yerindeki su tahliye işleminin tamamlandığı bildirildi.

Belediyelerin koordinasyonu ve önlemler:

Mezitli Belediyesi de ilçede etkili olan yoğun yağışlara karşı ekiplerini sahaya yönlendirdi. Belediye yetkilileri, riskli bölgelere yönelik kontroller yaparak vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya yönelik tedbirler uyguladı. Ekipler, su birikintilerinin oluştuğu alanlarda tahliye, temizlik ve yönlendirme işlemlerini yürütüyor.

Mezitli Belediye Başkan Vekili Turgut Selağzı çalışmalarını yerinde takip ederek yağışlardan etkilenebilecek bölgelerde incelemelerde bulundu. Selağzı, muhtemel olumsuzluklara karşı gerekli tedbirlerin alınması ve çalışmaların koordineli şekilde sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Belediye kaynakları, ekiplerin halen teyakkuz halinde olduğunu ve ihbarların geldiği noktalarda öncelikle su tahliyesi ile zarar tespitine odaklandıklarını belirtti. Vatandaşların da yetkililerin uyarılarına uymaları ve riskli alanlardan uzak durmaları istendi.

Mersin’de belediye ekipleri taşkın mesaisinde