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Çorum FK'de Çayır: özgüveni tazeledik, galibiyet serisine odaklandık

Çorum FK Yardımcı Antrenörü Hüseyin Çayır, 2-1'lik Çaykur Rizespor galibiyetinin takımın özgüvenini artırdığını ve seri hedeflediklerini söyledi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 23:05

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Çorum FK'de Çayır: özgüveni tazeledik, galibiyet serisine odaklandık

Maç özeti:

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Çorum FK, evinde Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yardımcı antrenör Hüseyin Çayır, takımın özgüvenine vurgu yaparak "Çok mutluyuz, inşallah bundan sonra galibiyet serimize devam ederiz" dedi.

Maçın dönüm noktaları:

Çayır, zor bir rakibe karşı oynadıklarını belirtti; rakibin bu sezon deplasmanda oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak ligde deplasman anlamında lider konumunda olduğunu hatırlattı. Karşılaşmada Rizespor 1-0 öne geçti fakat takım kısa sürede reaksiyon verip eşitliği sağladı ve skoru 2-1'e taşıdı.

Taktik ve oyuncu vurgusu:

Yardımcı antrenör, ikinci yarıda daha fazla gol üretebilecek alanların olduğunu, "üçüncü bölgede daha hızlı hareket edebilsek, final tercihlerimizi daha iyi yapabilsek, muhtemelen 3., 4. golü bulabilirdik" sözleriyle değerlendirdi. Ayrıca Burak Yılmaz'ın farklı senaryolarda ve oyun planlarında ana prensiplerden ödün vermeden alt prensipler oluşturduğunu, bunun hem hücum hem mücadele açısından örnek olduğunu ifade etti.

Çorum FK Yardımcı Antrenörü Hüseyin Çayır, Çaykur Rizespor maçının ardından, &quot;Çok mutluyuz...

Çorum FK Yardımcı Antrenörü Hüseyin Çayır, Çaykur Rizespor maçının ardından, "Çok mutluyuz, inşallah bundan sonra galibiyet serimize devam ederiz" dedi.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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