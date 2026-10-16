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beşiktaş, euroleague 6. haftada bayern münih'i 95-87 yendi

Beşiktaş, Euroleague'in 6. haftasında Bayern Münih'i 95-87 mağlup etti; Jaylen Nowell ve Scottie Wilbekin'in etkili oyunları galibiyeti getirdi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 22:19

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

beşiktaş, euroleague 6. haftada bayern münih'i 95-87 yendi

maç özeti

Euroleague'in 6. haftasında Beşiktaş, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde konuk ekip Bayern Münih'i 95-87 mağlup etti. Karşılaşmada ev sahibi ekip ilk periyotta rakibine üstünlük kurdu ve devreye 53-35 önde girdi.

maçın dönüm noktaları:

Beşiktaş, ilk periyotta bulduğu skor üstünlüğünü kontrollü oyunla sürdürdü. Üçüncü periyotta Bayern'in geri dönme çabaları kısmi başarı sağlasa da ev sahibi ekip skoru dengede tutmayı başardı ve maç sonunda avantajını korudu.

takımlar ve katkılar:

Beşiktaş: Anthony Brown 8, Conor Morgan 8, Ante Zizic 13, Jaylen Nowell 21, Berk Uğurlu 5, Scottie Wilbekin 20, Eugene Omoruyi 8, Devon Dotson 3, Furkan Korkmaz 3, Wenyen Gabriel 6, Metecan Birsen. Başantrenör: Dusan Alimpijevic.

Bayern Münih: Kamar Baldwin 14, Andreas Obst 5, Austin Wiley 8, MarJon Beauchamp 4, Miles Norris, Oscar Leon Da Silva 14, Johannes Thiemann 12, Vladimir Lucic 17, Justinian Jessup 8, Duane Washington Jr. 5, Justus Hollatz, Niels Giffey. Başantrenör: Anton Gavel.

hakemler ve periyot skorları:

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi. Hakemler: Carlos Cortes, Jakub Zamojski, Dragan Porobic.

Periyot skorları: 1. periyot 26-17, devre 53-35, 3. periyot 69-58. Maç boyunca Beşiktaş'ta Jaylen Nowell ve Scottie Wilbekin'in skor katkıları öne çıktı; Bayern cephesinde Vladimir Lucic ve Kamar Baldwin etkili isimler oldu.

EUROLEAGUE&#039;İN 6. HAFTASINDA BEŞİKTAŞ, SAHASINDA ALMAN EKİBİ BAYERN MÜNİH&#039;İ 95-87 MAĞLUP...

EUROLEAGUE'İN 6. HAFTASINDA BEŞİKTAŞ, SAHASINDA ALMAN EKİBİ BAYERN MÜNİH'İ 95-87 MAĞLUP ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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