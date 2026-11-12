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Çorum'dan Antalya'ya çevreci uygulamalar köprüsü

Çorum Belediyesi, COP31'te çevre yönetimi ve sıfır atık uygulamalarını yerinde inceledi; zirvedeki önerileri kent hizmetlerine entegre etmeyi planlıyor.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 14:47

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EDİTÖR: Aslı Han

Çorum'dan Antalya'ya çevreci uygulamalar köprüsü

Çorum Belediyesi COP31'te çevre politikalarını güçlendiriyor

Çorum Belediyesi, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'e katılarak çevre yönetimi ve sıfır atık alanındaki yenilikleri yerinde incelemeye başladı. Belediye bünyesindeki İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, zirvede sunulan uygulamalar ve teknoloji çözümlerini yakından takip ediyor.

Yerinde incelemeler:

Delegasyon, atık yönetimi, geri kazanım ve kaynak verimliliği gibi öncelikli alanlara odaklanıyor. Çorum Belediyesi, atıkların kaynağında ayrı toplanması, atık getirme merkezleri ve mobil sıfır atık araçları gibi yerel uygulamaları değerlendirmek üzere farklı modelleri yerinde gözlemleyerek hangi uygulamaların şehirde daha etkili uygulanabileceğini belirlemeyi amaçlıyor.

Belediyenin çalışmaları; kağıt, plastik, cam ve metalin yanı sıra elektronik atık, bitkisel atık yağ, atık pil, atık ilaç ve tekstil atıklarının ayrı toplanmasını destekleyerek geri dönüşüm sürecine dahil etmeye odaklanıyor. Bu uygulamalarla hem doğanın korunmasına katkı sağlanması hem de atıkların yeniden ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

Yerel uygulamalara aktarım:

Çorum Belediyesi, zirvede ele alınan çözüm önerilerini ve çevre teknolojilerini kentteki çalışmalara katkı sağlaması amacıyla değerlendiriyor. Elde edilen bilgiler, mevcut projelerin iyileştirilmesi ve yeni uygulamaların planlanmasında kullanılacak. Belediye, COP31 sürecinde paylaşılan iyi uygulamaların yerel ihtiyaçlara göre uyarlanmasını öncelikli tutuyor.

Konferansta iklim değişikliğiyle mücadele başlıkları arasında sera gazı salımlarının azaltılması, iklim değişikliğine uyum, iklim finansmanı ve şehirlerin iklim etkilerine karşı dirençli hale getirilmesi yer alıyor. Ayrıca atıkların azaltılması ve uygulanabilir çevre çözümlerinin yaygınlaştırılması zirvenin gündeminde önemli bir yer tutuyor.

Çorum Belediyesi, uluslararası düzeydeki bu gelişmeleri takip ederek kentte daha temiz ve kaynaklarını verimli kullanan bir yönetim anlayışı oluşturmayı hedefliyor. Zirveden döndükten sonra edinilen bilgi ve deneyimlerin, Çorum'un iklim değişikliğine karşı direncini artıracak somut aksiyonlara dönüştürülmesi planlanıyor.

COP31, Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı bu organizasyon olarak 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştiriliyor ve Çorum Belediyesi temsilcileri zirvede yer alan yenilikleri kent planlamasına entegre etmek üzere değerlendirmelerini sürdürüyor.

ÇORUM BELEDİYESİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI&#039;NA KATILIM SAĞLADI

ÇORUM BELEDİYESİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI'NA KATILIM SAĞLADI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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