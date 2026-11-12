Gökçek ailesi yakınlarını uğurladı

Gökçek ailesinin taziyesi

Ankara'da hayatını kaybeden Deniz Gökçek için Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde öğlen namazının ardından cenaze namazı kılındı. Törene çok sayıda vatandaş katıldı.

cenaze töreni ve katılım:

Cami avlusunda ve ibadet alanında bir araya gelenler namaza iştirak etti. Tören sırasında dualar okundu, katılımcılar hüzünlü anlar yaşadı ve yakınlarına taziyelerini iletti.

son yolculuğa uğurlanma:

Cenaze namazının tamamlanmasının ardından Deniz Gökçek'in naaşı, dualar ve tekbirler eşliğinde toprağa verilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü. Merasim, ailenin ve sevenlerinin katılımıyla saygı içinde gerçekleşti.

Tören sonrası yakın çevre ve vatandaşlar taziyelerini sunmaya devam etti; cenaze süreci ve defin işlemleri yetkililerin yönlendirmesiyle tamamlandı.

GÖKÇEK İÇİN HACI BAYRAM-I VELİ CAMİİ'NDE ÖĞLEN NAMAZININ ARDINDAN CENAZE NAMAZI KILINDI. CENAZEYE ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI. DENİZ GÖKÇEK'İN NAAŞI, CENAZE NAMAZININ ARDINDAN TOPRAĞA VERİLMEK ÜZERE DUALAR VE TEKBİRLER EŞLİĞİNDE KARŞIYAKA MEZARLIĞI'NA GÖTÜRÜLDÜ