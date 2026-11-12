Bursa futbol camiası yas tutuyor: Kemal Batmaz 72 yaşında hayatını kaybetti

Bursa futbolunda acı kayıp

Uzun yıllar Bursaspor ve Milli Takım formalarını taşıyan eski futbolcu ve teknik direktör Kemal Batmaz, 72 yaşında hayatını kaybetti. Batmaz, zatürre teşhisiyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda entübe edilmiş ve doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kemal Batmaz'ın yaşamı ve kariyeri:

1 Eylül 1954 doğumlu olan Kemal Batmaz, futbolculuk kariyerine Bursaspor altyapısında başladı. 1968-1978 yılları arasında Bursaspor formasıyla ligde 124 maça çıkan Batmaz, 1978-1981 döneminde Beşiktaş’ta oynadı ve 1982 yılında aktif futbolculuğu sonlandırdı. Türkiye U18, U21 ve A Millî Takımı kadrolarında yer alan Batmaz, toplam 17 kez millî forma giydi.

Futbolculuğun ardından teknik direktörlük yapan Batmaz, Bursaspor’da altyapı ve teknik kadro görevlerinde bulundu. Daha sonra Bursaspor, Turgutluspor, Siirtspor, İnegölspor ve Bursa Merinosspor gibi kulüplerde teknik direktörlük yaptı ve Bursa futbol camiasında kulübün yetiştirdiği önemli isimlerden biri olarak anıldı.

Cenaze ve hastanedeki süreç:

Evinde rahatsızlanan Batmaz, ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Zatürre olduğu belirtilen Batmaz, yoğun bakıma alındı ve entübe edildi. Durumu ağır olan eski futbolcu, tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Batmaz için cenaze töreni Cuma günü öğle namazına müteakip Ulucami’de kılınacak cenaze namazının ardından gerçekleştirilecek ve daha sonra defnedilecek. Bursa futbol camiası, Batmaz’ın vefatıyla derin üzüntü yaşadı.

KEMAL BATMAZ HAYATINI KAYBETTİ