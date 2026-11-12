Dolar 50,2527 +0,05%
Euro 55,8528 +0,18%
Bist 11.870,64 +1,75%
Altın Gram 6.382,67 -1,25%
EUR/USD 1,1091 +0,01%
Brent Petrol 92,15 -0,66%
--°

Bursa futbol camiası yas tutuyor: Kemal Batmaz 72 yaşında hayatını kaybetti

Bursaspor ve Milli Takım’ın eski futbolcusu ve teknik direktör Kemal Batmaz, zatürre nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında vefat etti.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 14:59

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Bursa futbol camiası yas tutuyor: Kemal Batmaz 72 yaşında hayatını kaybetti

Bursa futbolunda acı kayıp

Uzun yıllar Bursaspor ve Milli Takım formalarını taşıyan eski futbolcu ve teknik direktör Kemal Batmaz, 72 yaşında hayatını kaybetti. Batmaz, zatürre teşhisiyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda entübe edilmiş ve doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kemal Batmaz'ın yaşamı ve kariyeri:

1 Eylül 1954 doğumlu olan Kemal Batmaz, futbolculuk kariyerine Bursaspor altyapısında başladı. 1968-1978 yılları arasında Bursaspor formasıyla ligde 124 maça çıkan Batmaz, 1978-1981 döneminde Beşiktaş’ta oynadı ve 1982 yılında aktif futbolculuğu sonlandırdı. Türkiye U18, U21 ve A Millî Takımı kadrolarında yer alan Batmaz, toplam 17 kez millî forma giydi.

Futbolculuğun ardından teknik direktörlük yapan Batmaz, Bursaspor’da altyapı ve teknik kadro görevlerinde bulundu. Daha sonra Bursaspor, Turgutluspor, Siirtspor, İnegölspor ve Bursa Merinosspor gibi kulüplerde teknik direktörlük yaptı ve Bursa futbol camiasında kulübün yetiştirdiği önemli isimlerden biri olarak anıldı.

Cenaze ve hastanedeki süreç:

Evinde rahatsızlanan Batmaz, ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Zatürre olduğu belirtilen Batmaz, yoğun bakıma alındı ve entübe edildi. Durumu ağır olan eski futbolcu, tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Batmaz için cenaze töreni Cuma günü öğle namazına müteakip Ulucami’de kılınacak cenaze namazının ardından gerçekleştirilecek ve daha sonra defnedilecek. Bursa futbol camiası, Batmaz’ın vefatıyla derin üzüntü yaşadı.

KEMAL BATMAZ HAYATINI KAYBETTİ

KEMAL BATMAZ HAYATINI KAYBETTİ

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Muğla'nın u14 kızları İstanbul karşısında kritik galibiyet aldı
images

Bakü'de kürsüye çıkan Kahramanmaraşlı judocuya bronz madalya
images

Trabzonspor evinde 5'te 5 yaptı, 26 yıl sonra aynı başarıyı tekrarladı
images

Elazığspor sınırlı kadroyla Erbaaspor deplasmanında

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hizmet kalitesi verim ve sürdürülebilirlikle ölçülecek

Kıbrıscık'ta şehitlerin anısı fotoğraflarla ve dualarla yaşatıldı

Hamilton Refah'ta gördüklerini anlattı: Gazze'de süregelen acı soykırım boyutunda

urla'da iş insanı villasında ölü bulundu

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor