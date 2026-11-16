Gençlerle Türkiye yüzyılına: gençler yeni dönemin mimarı olacak

Erdoğan'dan gençlere çağrı: Türkiye'nin sesi gençlerle yükseliyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'ndaki AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteli Gençlik Buluşması'nda yaptığı konuşmada gençlere yönelik mesajlar verdi. Konuşmasından önce ÜniAK teşkilatlarında görev yapan, 81 ilde 208 üniversitedeki gençlere ulaşma çalışmaları yürüten organizasyonu öven Erdoğan, bu çabaların sonuçlarına dikkat çekti.

ÜniAK çalışmaları ve gençlik hareketinin görünürlüğü:

Erdoğan, ÜniAK'ın üniversite hayatının farklı evrelerinde aktif rol aldığını, kültür-sanat, akademi, edebiyat buluşmaları ile spor ve e-spor turnuvalarının yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösterdiğini belirtti. Yapılan çalışmalar neticesinde ilk defa kayıt yaptıran toplam 450 bin gencin ÜniAK ailesine katıldığını aktaran Erdoğan, 'kampüse hoş geldiniz' diyerek karşılanan gençlerin ÜniAK'ı ilk durak olarak gördüğünü ifade etti.

ÜniAK programlarının öğrencilerin akademik ve sosyal ufkunu açtığını vurgulayan Erdoğan, bu tür organizasyonları 'fevkalade değerli' bulduğunu söyledi ve teşkilattaki gençleri kutladı.

Gençlik, siyaset ve muhalefet eleştirisi:

Konuşmasında muhalefetin gençlere yaklaşımını sert biçimde eleştiren Erdoğan, rakiplerinin gençleri 'ucuz iş gücü' ya da kendi çıkarları için kullandığını savundu. Buna karşılık AK Parti'nin gençliği siyasetin öznesi haline getirmeyi hedeflediğini belirterek, gençleri ayrıcalıklı bir rol üstlenmeye davet etti. Erdoğan, gençlere yönelik yaklaşım farkını 'zihniyet farkı' olarak nitelendirdi ve her gençle aynı nazarla ilgilenme taahhüdünü yineledi.

Muhalefetin kimi zaman gençleri kökenine, hayat tarzına ya da ideolojisine göre ayrıştırdığını söyleyen Erdoğan, AK Parti'nin tüm gençleri 'anne babalarının emaneti' olarak gördüğünü vurguladı ve gençlerden bu zihniyet farkını çevrelerine anlatmalarını istedi.

Uluslararası etkinlikler ve Türkiye algısı:

Erdoğan, Türkiye'nin hem iç hem dış politikada yürüttüğü hamlelerin artık dünya gündeminde yer aldığını ifade ederek Antalya'da düzenlenen COP-31 zirvesine dikkat çekti. Zirvede dünya genelinden 96 liderin ağırlanmasının ülke açısından gurur verici olduğunu söyleyen Erdoğan, COP-31'in organizasyon ve katılım açısından 'bugüne kadarki en başarılı COP' olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

Ayrıca Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. Zirvesi ile Temmuz'da ev sahipliği yapılan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı gibi etkinliklerin Türkiye'nin uluslararası görünürlüğünü artırdığına işaret etti. Erdoğan, 'Büyük ve güçlü Türkiye'nin ayak sesleri sadece bölgemizde değil artık tüm dünyada duyuluyor' değerlendirmesinde bulundu.

Gençlere verilen sorumluluk ve gelecek vizyonu:

Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin tarih sahnesine yeniden güçlü şekilde döndüğünü söyleyerek gençleri 'Türkiye Yüzyılı'nın mimarları' olarak tanımladı. Erdoğan, 'Kimsenin önüne geçemeyeceği bu yeni dönemin mimarı ve mihmandarı inşallah sizler olacaksınız' diyerek gençlere güven telkin etti ve TEKNOFEST kuşağına atıfta bulunarak özgüven çağrısında bulundu.

Ekonomide, eğitimde, demokraside ve güvenlikte kat edilmesi gereken mesafelerin olduğunu kabul eden Erdoğan, bu sorunların umutsuzluğa yol açmaması gerektiğini; her gencin 'tek başına, başlı başına bir Türkiye' olduğunu vurguladı. Gençlerden ülkeye ve kendilerine güvenmelerini, şuurlu hareket etmelerini beklediğini ifade etti.

Tarihsel hatırlatmalar ve mücadele vurgusu:

Konuşmasında geçmişte yaşanan sancılı dönemlere değinen Erdoğan, toplumun farklı kesimlerini birbirinden ayıran uygulamalara, özellikle 28 Şubat dönemine atıfta bulundu. O dönemin geride kaldığını, bunun sebebinin milletin iradesine sahip çıkması olduğunu belirtti. 'Hiçbir zaman dikensiz gül bahçesinde yürümedik' diyen Erdoğan, kazanımların emek ve mücadeleyle elde edildiğini söyledi.

Gençlere seslenirken, kendisinin hayatını adadığı bu kuşaktan umudunu hiç kesmediğini yineleyen Erdoğan, ömrü yettiği sürece gençlerle yol yürümeye devam edeceğini belirtti. AK Parti hareketinin 'dalları cihana uzanan bir ulu çınar' gibi büyümeye devam edeceğini savundu ve partinin var olduğu müddetçe Türkiye'nin başarıyı sürdüreceğini söyledi.

Erdoğan'ın konuşması, gençlere yönelik sorumluluk çağrısı, parti ile gençlik arasındaki ilişki vurgusu ve Türkiye'nin uluslararası imajına dair değerlendirmeleri bir arada taşıdı. Konuşma, ÜniAK teşkilatının çalışma alanlarına dair övgüler ve muhalefete yönelik eleştirilerle gençlik politikalarının ana hatlarını ortaya koydu.

CUMHURBAŞKANI VE AK PARTİ GENEL BAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, "BUGÜN DÜNYADA ARTIK TÜRKİYE KONUŞULUYOR. TÜRKİYE'NİN İÇERİDE VE DIŞARIDA YAPTIĞI HAMLELER KONUŞULUYOR" DEDİ.