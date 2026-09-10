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Çorum'un Bayat ilçesi Çerkeş köyünde iki ev ve bir ahır yangında zarar gördü

Çorum'un Bayat ilçesi Çerkeş köyünde çıkan yangında, ilk belirlemelere göre iki ev ve bir ahır zarar gördü; itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 00:11

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çorum'un Bayat ilçesi Çerkeş köyünde iki ev ve bir ahır yangında zarar gördü

yangının meydana gelişi:

Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Çerkeş köyünde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayılarak, ilk belirlemelere göre iki ev ile bitişiğindeki bir ahır alevlere teslim oldu.

müdahale çalışmaları:

Olay yerine ulaşan ekipler, ihbar üzerine köye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi ile yangına müdahale ediyor. Ekiplerin çalışmaları kapsamında alevlerin çevreye sıçramasını engellemeye yönelik söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

durumun tespiti ve soruşturma:

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin tespitine yönelik inceleme başlattı ve olayla ilgili ilk belirlemeler doğrultusunda çalışma yürütüldüğünü bildirdi. Şu an için yangının büyümesini kontrol altına alma ve çevrede olası tehlikeleri azaltma öncelikli görev olarak devam ediyor.

ÇORUM’UN BAYAT İLÇESİNDE MEYDANA GELEN YANGINDA İLK BELİRLEMELERE GÖRE 2 EV BİR AHIRA SIÇRAYAN...

ÇORUM’UN BAYAT İLÇESİNDE MEYDANA GELEN YANGINDA İLK BELİRLEMELERE GÖRE 2 EV BİR AHIRA SIÇRAYAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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