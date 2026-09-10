Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Çerkeş köyünde 2 evi ve 1 ahırı kül etti

Çerkeş köyünde ev ve ahır yangını

Çorum'un Bayat ilçesi Çerkeş köyünde çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 2 ev ve 1 ahır alevlere teslim oldu. Yangının bir evde henüz belirlenemeyen nedenle başladığı bildirildi.

yangının yayılışı:

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, yanan evin bitişiğindeki diğer eve ve ahıra sıçradı. Olayın ilk tespitleri, yapıların yoğun şekilde hasar gördüğünü ve alevlerin komşu binalara ulaştığını gösteriyor.

müdahale çalışmaları:

İhbar üzerine köye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler yangına müdahale ediyor; söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı ve olayla ilgili resmi açıklamaların beklendiğini bildirdi.

Çorum'da 2 ev ve 1 ahır alevlere teslim oldu: Ekiplerin müdahalesi sürüyor