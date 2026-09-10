Dolar 48,4869 +0,07%
Euro 56,5251 +0,35%
Bist 14.505,48 +0,70%
Altın Gram 6.934,87 -0,27%
EUR/USD 1,1639 +0,08%
Brent Petrol 102,17 +0,95%
--°

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Çerkeş köyünde 2 evi ve 1 ahırı kül etti

Çorum’un Bayat ilçesi Çerkeş köyünde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek ilk belirlemelere göre 2 evi ve 1 ahırı zarar verdi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 00:07

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Çerkeş köyünde 2 evi ve 1 ahırı kül etti

Çerkeş köyünde ev ve ahır yangını

Çorum'un Bayat ilçesi Çerkeş köyünde çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 2 ev ve 1 ahır alevlere teslim oldu. Yangının bir evde henüz belirlenemeyen nedenle başladığı bildirildi.

yangının yayılışı:

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, yanan evin bitişiğindeki diğer eve ve ahıra sıçradı. Olayın ilk tespitleri, yapıların yoğun şekilde hasar gördüğünü ve alevlerin komşu binalara ulaştığını gösteriyor.

müdahale çalışmaları:

İhbar üzerine köye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler yangına müdahale ediyor; söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı ve olayla ilgili resmi açıklamaların beklendiğini bildirdi.

Çorum&#039;da 2 ev ve 1 ahır alevlere teslim oldu: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Çorum'da 2 ev ve 1 ahır alevlere teslim oldu: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erzincan'da yerel esnafı hedef alan siber farkındalık çalışması
images

Erzincan'da polis okullara sürpriz ziyaretle güven ve hediye sundu
images

Erzincan'da okul öncesi kırtasiye malzemelerine kapsamlı güvenlik taraması
images

Emer karayolunda süt yüklü pikap ile plakasız motosiklet çarpıştı: iki yaralı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erzincan'da yerel esnafı hedef alan siber farkındalık çalışması

Üzümlü'de eğitim yılı öncesi okul güvenliği için koordinasyon sağlandı

Erzincan'dan tarımsal ar-ge sunumu: enstitü projeleri Yıldırım'a aktarıldı

Erzincan’dan Akdeniz Oyunları’nda beş altın gururu

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali