Kaymakam Tutay sahada: Kemah tuzunun sofraya yolculuğunu izledi

Kemah kaymakamı Tutay tuz üretimini yerinde inceledi

Kemah Kaymakamı Resul Tutay, ilçenin önemli doğal değerlerinden biri olan Kemah Tuz İşletmesi'ni ziyaret etti. İşletme sahibi Metin Tanrıkulu ile bir araya gelen Tutay, yürütülen üretim ve hasat çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Üretim süreci sahada izlendi:

Tutay, işletme yetkililerinden üretim aşamaları hakkında ayrıntılı bilgi aldı ve günün erken saatlerinde başlayan çalışmaları yerinde inceledi. Ziyarette, üretimin hangi aşamalardan geçtiği ve tuzun sofralara ulaşana dek geçirdiği işlemler adım adım gözlemlendi.

Hasada katılım ve korunma mesajı:

Kaymakam Tutay, tuz havuzlarına girerek tuz hasadına da katıldı ve ilçenin doğal kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ile tanıtılmasının önemine dikkat çekti. Tutay, bu değerlerin sürdürülebilir şekilde yaşatılması için çalışmaların devam edeceğini belirtti ve yerel üretimin görünürlüğünün artırılmasının altını çizdi.

KEMAH KAYMAKAMI RESUL TUTAY, İLÇENİN ÖNEMLİ DOĞAL DEĞERLERİNDEN KEMAH TUZ İŞLETMESİ'Nİ ZİYARET EDEREK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI