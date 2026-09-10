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Erzincan'da okul öncesi kırtasiye malzemelerine kapsamlı güvenlik taraması

Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yeni eğitim yılı öncesinde 203 kırtasiye işletmesini etiket, fiyat, ruhsat ve çocuk güvenliği açısından denetledi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 00:20

GÜNCELLEME: 10 Eylül 2026 - 00:22

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Erzincan'da okul öncesi kırtasiye malzemelerine kapsamlı güvenlik taraması

denetimler ve amaçları:

Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul öncesi kırtasiye ürünlerinin güvenilirliğini ve mevzuata uygunluğunu sağlamak amacıyla kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Ekipler, kırtasiye ve okul ihtiyaçlarının satışını yapan 203 iş yerini dolaşarak incelemelerde bulundu.

kontrol edilen unsurlar:

Denetimler sırasında işletmelerde ürünlerin etiket ve fiyat bilgileri, satışa sunulan malzemelerin mevzuata uygunluğu, tüketicilerin sağlığını ve güvenliğini tehdit edebilecek unsurlar ile iş yerlerinin ruhsat ve genel düzeni detaylı şekilde kontrol edildi. Özellikle okul öncesi çocukların kullanımına sunulan kalem, boya, yapıştırıcı gibi malzemelerin güvenliğine yönelik kriterler öncelikli olarak ele alındı.

denetimlerin devamı ve önemi:

Yapılan açıklamada, çocuklara yönelik ürünlerde sağlanan güvenlik ve mevzuata uyumun takip edilmesinin öncelikli olduğu vurgulandı. Ekipler, denetimlerin yeni eğitim öğretim yılı boyunca sürdürüleceğini bildirerek, hem tüketici haklarının korunması hem de öğrencilerin sağlıklı bir eğitim ortamına hazırlanması amacıyla periyodik kontrollerin devam edeceğini belirtti.

ERZİNCAN’DA 203 KIRTASİYE İŞLETMESİNE DENETİM

ERZİNCAN’DA 203 KIRTASİYE İŞLETMESİNE DENETİM

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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