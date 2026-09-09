Karaisalı'da Kızıldağ Yaylası yakınlarında orman yangınıyla müdahale sürüyor

yangına müdahale:

Adana'nın Karaisalı ilçesinde, Kızıldağ Yaylası mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye intikal eden ekipler olay yerinde çalışma başlattı.

sevk edilen ekipler:

Karaisalı ve Pozantı Orman İşletmesi'ne bağlı ekipler sevk edildi; ekipler yangını kontrol altına almak için söndürme çalışması yürütüyor. Müdahale çalışmaları devam ediyor.

ADANA’NIN KARAİSALI İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI.