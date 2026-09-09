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Karaisalı'da Kızıldağ Yaylası yakınlarında orman yangınıyla müdahale sürüyor

Kızıldağ Yaylası mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı; Karaisalı ve Pozantı Orman İşletmesi ekipleri bölgeye sevk edilip söndürme çalışması yürütüyor.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 23:51

GÜNCELLEME: 09 Eylül 2026 - 23:57

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Karaisalı'da Kızıldağ Yaylası yakınlarında orman yangınıyla müdahale sürüyor

yangına müdahale:

Adana'nın Karaisalı ilçesinde, Kızıldağ Yaylası mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye intikal eden ekipler olay yerinde çalışma başlattı.

sevk edilen ekipler:

Karaisalı ve Pozantı Orman İşletmesi'ne bağlı ekipler sevk edildi; ekipler yangını kontrol altına almak için söndürme çalışması yürütüyor. Müdahale çalışmaları devam ediyor.

ADANA’NIN KARAİSALI İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI.

ADANA’NIN KARAİSALI İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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