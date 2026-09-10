Dolar 48,4869 +0,07%
Euro 56,5251 +0,35%
Bist 14.505,48 +0,70%
Altın Gram 6.934,87 -0,27%
EUR/USD 1,1639 +0,08%
Brent Petrol 102,17 +0,95%
--°

Emer karayolunda süt yüklü pikap ile plakasız motosiklet çarpıştı: iki yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Emer karayolunda süt yüklü pikapla plakasız motosiklet çarpıştı; sürücü H.G. ve yolcu N.O. yaralandı, hastaneye kaldırıldılar.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 00:12

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Emer karayolunda süt yüklü pikap ile plakasız motosiklet çarpıştı: iki yaralı

Kaza yerinde ilk bilgiler:

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen kazada, Emer karayolunun 2. kilometresinde plakası bulunmayan bir motosiklet ile süt yüklü bir pikap çarpıştı. Edinilen bilgiye göre, Tepecik beldesi istikametinden Tavşanlı yönüne doğru seyir halinde olan plakasız motosikletin sürücüsü H.G. ile karşı yönden gelen ve 43 HT 567 plakalı süt yüklü pikabı süren M.A. arasında çarpışma gerçekleşti.

Yaralılar ve müdahale:

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü H.G. ile motosiklette yolcu olarak bulunan N.O. yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılar, gerekli tıbbi kontroller için Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne nakledildi.

Soruşturma:

Kaza ile ilgili olarak polis ekipleri tarafından olay yerinde inceleme başlatıldı. Yetkililer, çarpışmanın nedenine ilişkin detaylı araştırmanın sürdüğünü bildirdi.

TAVŞANLI’DA KAMYONET İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 2 YARALI

TAVŞANLI’DA KAMYONET İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 2 YARALI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erzincan'da yerel esnafı hedef alan siber farkındalık çalışması
images

Erzincan'da polis okullara sürpriz ziyaretle güven ve hediye sundu
images

Erzincan'da okul öncesi kırtasiye malzemelerine kapsamlı güvenlik taraması
images

Çorum'un Bayat ilçesi Çerkeş köyünde iki ev ve bir ahır yangında zarar gördü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erzincan'da yerel esnafı hedef alan siber farkındalık çalışması

Üzümlü'de eğitim yılı öncesi okul güvenliği için koordinasyon sağlandı

Erzincan'dan tarımsal ar-ge sunumu: enstitü projeleri Yıldırım'a aktarıldı

Erzincan’dan Akdeniz Oyunları’nda beş altın gururu

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali