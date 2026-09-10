Emer karayolunda süt yüklü pikap ile plakasız motosiklet çarpıştı: iki yaralı

Kaza yerinde ilk bilgiler:

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen kazada, Emer karayolunun 2. kilometresinde plakası bulunmayan bir motosiklet ile süt yüklü bir pikap çarpıştı. Edinilen bilgiye göre, Tepecik beldesi istikametinden Tavşanlı yönüne doğru seyir halinde olan plakasız motosikletin sürücüsü H.G. ile karşı yönden gelen ve 43 HT 567 plakalı süt yüklü pikabı süren M.A. arasında çarpışma gerçekleşti.

Yaralılar ve müdahale:

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü H.G. ile motosiklette yolcu olarak bulunan N.O. yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılar, gerekli tıbbi kontroller için Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne nakledildi.

Soruşturma:

Kaza ile ilgili olarak polis ekipleri tarafından olay yerinde inceleme başlatıldı. Yetkililer, çarpışmanın nedenine ilişkin detaylı araştırmanın sürdüğünü bildirdi.

TAVŞANLI’DA KAMYONET İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 2 YARALI