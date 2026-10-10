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Çorum'un Gölünyazı Milli Parkı kuraklığın sessizliğine teslim oldu

Çorum'daki Gölünyazı Milli Parkı, yıllardır süren kuraklıkla su kaybetti; bir zamanlar binlerce kuşa ev sahipliği yapan sulak alan bu yıl da canlanmadı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 10:36

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EDİTÖR: Aslı Han

Çorum'un Gölünyazı Milli Parkı kuraklığın sessizliğine teslim oldu

Çorum'un Gölünyazı Milli Parkı kuraklığın sessizliğine teslim oldu

Çorum'un Kırkdilim mevkiinde yer alan ve zengin yaban hayatıyla bilinen Gölünyazı Milli Parkı, yıllardır süren kuraklık yüzünden bir zamanların canlı sulak alanını kaybetti. Bu yıl etkili yağışlara rağmen parkın sulak alanı yeniden su tutmadı; bölge bir zamanlar göçmen kuşların uğrak noktası olarak biliniyordu.

kuraklığın etkileri:

Bir dönem binlerce göçmen kuş ile dolup taşan alan, son yıllarda azalan su kaynakları nedeniyle sessizliğe büründü. Parkı besleyen derelerde su kalmadığı, sulak zeminin kurumaya devam ettiği gözlemlendi. Daha önce kuş gözlem kulesinin de inşa edildiği Gölünyazı, havadan çekilen görüntülerde de boş ve kurumuş görünümünü koruyor.

yöre sakinlerinin gözlemleri:

Yaşar Kuyumcu bölgenin durumunu şöyle özetledi: "Gölünyazı güzel bir yerdi. Kuşlara da faydası vardı, insanlara da faydası vardı. Ama 4-5 senedir çok kurak gidiyor. Bu yüzden de suyu çekildi. Şu anda yok. Gölü besleyen derelerde de su kalmadı. Bir de Eymir’den kışın su geliyor. Orayı bağlarlarsa yeniden canlanabilir. Güzel ördekler vardı, angutlar vardı, toy dediğimiz bazı kuşların uğrak yeriydi. Ama şimdi kurudu, hiçbir şey yok".

Bölgede yaşayanların dikkat çektiği tek olası çözüm, kışın Eymir'den gelen suyun yönlendirilmesi; yerel gözlemlere göre, bu su bağlandığında Gölünyazı yeniden canlanabilir. Şu an için ise parkın sessizliği, yıllardır süren kuraklığın somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

GÖLÜNYAZI MİLLİ PARKI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

GÖLÜNYAZI MİLLİ PARKI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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