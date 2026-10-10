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Babaeski'de çöplükte başlayan yangın ağaçlık alanı tehdit etti

Erikleryurdu köyündeki çöplükte çıkan yangın rüzgarla ağaçlık alana sıçradı; itfaiye, orman ve köylülerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 11:38

GÜNCELLEME: 10 Ekim 2026 - 11:44

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Babaeski'de çöplükte başlayan yangın ağaçlık alanı tehdit etti

Babaeski'de yangın ağaçlığa sıçradı:

Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Erikleryurdu köyünde, çöplük alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler yayılarak çevredeki ağaçlık alana sıçradı ve bölgeyi tehdit etti.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Yangını fark eden köylüler, yangın söndürme tankeri ile ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Babaeski İtfaiye Müdürlüğü, Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, itfaiye ve orman ekiplerinin köylülerle birlikte yürüttüğü çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soruşturma başlatıldı:

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

KIRKLARELİ&#039;NİN BABAESKİ İLÇESİNE BAĞLI ERİKLERYURDU KÖYÜNDE ÇÖPLÜK ALANDA ÇIKAN VE AĞAÇLIK ALANA...

KIRKLARELİ'NİN BABAESKİ İLÇESİNE BAĞLI ERİKLERYURDU KÖYÜNDE ÇÖPLÜK ALANDA ÇIKAN VE AĞAÇLIK ALANA SIÇRAYAN YANGIN, EKİPLERİN VE KÖYLÜLERİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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