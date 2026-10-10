Babaeski'de çöplükte başlayan yangın ağaçlık alanı tehdit etti

Babaeski'de yangın ağaçlığa sıçradı:

Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Erikleryurdu köyünde, çöplük alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler yayılarak çevredeki ağaçlık alana sıçradı ve bölgeyi tehdit etti.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Yangını fark eden köylüler, yangın söndürme tankeri ile ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Babaeski İtfaiye Müdürlüğü, Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, itfaiye ve orman ekiplerinin köylülerle birlikte yürüttüğü çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soruşturma başlatıldı:

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

KIRKLARELİ'NİN BABAESKİ İLÇESİNE BAĞLI ERİKLERYURDU KÖYÜNDE ÇÖPLÜK ALANDA ÇIKAN VE AĞAÇLIK ALANA SIÇRAYAN YANGIN, EKİPLERİN VE KÖYLÜLERİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.