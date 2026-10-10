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Cizre'de karayolları personeli yangın ve tahliye tatbikatıyla hazırlandı

Karayolları 95. Şube Şefliği personeli, Cizre Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün verdiği teorik ve uygulamalı eğitimle yangın ve acil tahliyeye hazırlandı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 11:34

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Cizre'de karayolları personeli yangın ve tahliye tatbikatıyla hazırlandı

Cizre'de uygulamalı yangın ve tahliye eğitimi

Cizre'de, Karayolları 95. Şube Şefliği bünyesindeki personele yönelik yangın güvenliği ve acil tahliye eğitimi uygulamalı tatbikatla gerçekleştirildi. Tatbikat, olası afet ve acil durumlara hazırlık kapsamında planlandı ve uygulandı.

Eğitim içeriği ve uygulama:

Eğitimi veren ekip, Cizre Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü uzmanlarından oluştu. Teorik bölümde binaların güvenli tahliyesi, yangın anında izlenmesi gereken adımlar ve yangına ilk müdahale teknikleri detaylı şekilde aktarıldı. Personel, sunum sonrasında uygulamalı eğitimlere katıldı.

Senaryo gereği alarm verildi ve görevliler eşliğinde binanın güvenli tahliyesi sağlandı; bu aşamada personelin yönlendirmelere uyumu ve tahliye planının işleyişi değerlendirildi.

Uygulamalı müdahale ve değerlendirme:

Tatbikatın son bölümünde katılımcılar, itfaiye ekiplerinin gözetiminde yangın söndürme tüplerini kullanarak kontrollü ateşe müdahale etti. Uygulama, ekiplerin hem bireysel hem de toplu müdahale kabiliyetlerini ölçmeye yönelik gerçekleştirildi.

Yetkililer, tatbikatın çalışanların acil durum bilincini artırmak ve olası olaylara karşı hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla başarıyla tamamlandığını bildirdi.

CİZRE&#039;DE KARAYOLLARI 95. ŞUBE ŞEFLİĞİ PERSONELİNE YÖNELİK CİZRE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ...

CİZRE'DE KARAYOLLARI 95. ŞUBE ŞEFLİĞİ PERSONELİNE YÖNELİK CİZRE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN ACİL DURUM TAHLİYESİ VE YANGINA MÜDAHALE TATBİKATI DÜZENLENDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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