Eskişehir'de Öykü durağı önünde kaza: bazı tramvay hatlarında acil otobüs uygulaması

Kaza ve ulaşımda aksama:

Eskişehir'de Öykü tramvay durağı öncesinde hattın içinde bir karayolu araç kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle tramvay yollarında ulaşımda aksamalar yaşandı ve bazı hatlarda seferler geçici olarak durduruldu.

Etkilenen hatlar:

Kaza sebebiyle Şehir Hastanesi-Kumlubel ve 75. Yıl-OGÜ hatlarında tramvay seferleri geçici olarak yapılamıyor. Buna karşın Kumlubel-Açelya arasındaki seferler kesintisiz devam ediyor.

Alternatif ulaşım ve yetkililerin açıklamaları:

Seferlerin durduğu Açelya ile Şehir Hastanesi arasındaki güzergâhta, yolcu mağduriyetini önlemek amacıyla Acil Durum Otobüsleri hizmete sokuldu. Yetkililer, yaşanan aksaklıktan dolayı vatandaşların gösterdiği anlayış için teşekkür etti.

ESKİŞEHİR'DE ÖYKÜ TRAMVAY DURAĞI ÖNCESİNDE HAT İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN KARAYOLU ARAÇ KAZASI NEDENİYLE BAZI HATLARDA TRAMVAY SEFERLERİ DURDURULURKEN, AKSAYAN GÜZERGÂHLARDA ACİL DURUM OTOBÜSLERİ DEVREYE ALINDI.