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Muhtarlarla sahada: Düzce'de kahverengi kokarca tehdidine karşı entegre adım

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kaynaşlı'da 27 muhtara kahverengi kokarcayla mücadele için bitki koruma ürünü dağıttı ve teknik eğitim verdi.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 11:17

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EDİTÖR: Aslı Han

Muhtarlarla sahada: Düzce'de kahverengi kokarca tehdidine karşı entegre adım

Kokarca tehdidine karşı Kaynaşlı'da dağıtım ve eğitim:

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Düzce Valiliğinin destekleriyle yürütülen "Kahverengi Kokarca ile Mücadele" çalışmaları kapsamında Kaynaşlı'da bir dağıtım ve bilgilendirme programı gerçekleştirildi. Programa Kaynaşlı Kaymakamı Kemal Sefa Gökmenoğlu, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Kaynaşlı Belediye Başkanı Efdal Altundal, ilçe ve şube müdürleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Dağıtım: 27 muhtara bitki koruma ürünü verildi:

Program kapsamında ilçedeki 27 muhtara, kahverengi kokarcayla mücadelede kullanılmak üzere bitki koruma ürünü dağıtıldı. Toplantıda teknik personel; kahverengi kokarcanın biyolojisi, yayılışı ve zarar eşiği hakkında bilgi verdi. Muhtarlara ayrıca dağıtılan ürünün su ile karışım oranı, uygun uygulama zamanı ve uygulama şekli ile etkili mücadele için uyulması gereken teknik esaslar ayrıntılı olarak aktarıldı.

Müdahale yaklaşımı: entegre mücadele ve uygulama esasları:

Bilgilendirmede biyolojik, biyoteknik, mekanik ve kimyasal yöntemlerin birlikte kullanıldığı entegre mücadele prensipleri esas alındı. Farklı mücadele yöntemlerinin bir arada ve etkin şekilde uygulanmasıyla zararlı popülasyonunun ekonomik zarar eşiğinin altında tutulması hedefleniyor. İlaçlama sırasında dikkat edilmesi gereken teknik hususlar ve çevresel duyarlılık konuları da vurgulandı.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kahverengi kokarcaya karşı il genelindeki çalışmaların üreticiler, muhtarlar ve yerel paydaşlarla iş birliği içerisinde sürdürüleceğini bildirdi. Uygun zamanlama, doğru karışım oranları ve koordineli entegre uygulamalarla fındık başta olmak üzere tarımsal ürünlerde oluşabilecek ekonomik kayıpların azaltılması amaçlanıyor.

DÜZCE’DE TARIMSAL ÜRETİMİ TEHDİT EDEN KAHVERENGİ KOKARCAYA KARŞI MÜCADELE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR....

DÜZCE’DE TARIMSAL ÜRETİMİ TEHDİT EDEN KAHVERENGİ KOKARCAYA KARŞI MÜCADELE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR. KAYNAŞLI İLÇESİNDE DÜZENLENEN PROGRAMDA 27 MUHTARA BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ DAĞITILIRKEN, ZARARLIYLA MÜCADELEDE UYGULANACAK YÖNTEMLER HAKKINDA DA EĞİTİM VERİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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