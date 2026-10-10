Sabah sisleri Selimiye Camii'ni bir süre gizledi

Sis kent merkezinde etkili oldu:

Edirne'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, kent merkezinde görüş mesafesini düşürdü. Tarihi yapılar arasında simge konumundaki Selimiye Camii bir süreliğine sis örtüsü altında kayboldu. Görüşün zaman zaman sıfıra yakınlandığı bölgelerde ulaşımda doğrudan bir aksama bildirilmedi, ancak görsel olarak meydan ve çevresindeki siluetler belirginliğini yitirdi.

Yerel halk, sisin şehir manzarasını değiştirdiğini ve Selimiye'nin kubbesinin bir an için gözden kaybolmasının kent sakinleri tarafından dikkat çekildiğini ifade etti. Vatandaşlar, sisin zaman zaman Edirne'de görülen bir meteorolojik olay olduğunu belirtti.

Vatandaşların beklentisi ve tarım vurgusu:

Sisli havayla ilgili görüşlerini paylaşan vatandaşlardan Bahtiyar Tomruk, 'İnşallah bu sisin arkası yağmur olur. Yağmura ihtiyaç var. Her şeyin yağmura ihtiyacı var' sözleriyle beklentisini dile getirdi. Tomruk ve çevresindekiler, özellikle tarım arazilerinin nem ve yağışa ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Ekim döneminin yaklaşmasıyla birlikte çiftçilerin yağış beklentisi öne çıktı; vatandaşlar toprağın nemlenmesinin ürünler ve ekim hazırlıkları açısından önemine işaret etti. Kent sakinleri, kısa vadede yağmur umudunu korurken sisin kent yaşamına kattığı görsel farklılığı da not etti.

Yetkililerce yapılan herhangi bir uyarı veya resmi açıklama haberde yer almamaktadır; gözlemler ve vatandaş beyanları doğrultusunda durum aktarılmıştır.

EDİRNE'DE SABAH SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN SİS, KENTTE GÖRÜŞ MESAFESİNİ DÜŞÜRÜRKEN TARİHİ SELİMİYE CAMİİ'NİN GÖZDEN KAYBOLMASINA NEDEN OLDU. SİSLİ HAVAYLA GÜNE BAŞLAYAN VATANDAŞLAR, YAĞIŞ BEKLENTİSİNİ DİLE GETİREREK TOPRAĞIN YAĞMURA İHTİYAÇ DUYDUĞUNU SÖYLEDİ.