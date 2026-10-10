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Edirne’de sabah sisle örtündü, Selimiye siluetine büründü

Sabah sisinin etkili olduğu Edirne'de görüş mesafesi düştü; tarihi Selimiye Camii kısa süreyle kaybolurken vatandaşlar yağmur beklentisi dile getirdi.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 11:21

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EDİTÖR: Aslı Han

Edirne’de sabah sisle örtündü, Selimiye siluetine büründü

Edirne’de sabah sisinin etkisi:

Sabahın erken saatlerinde kent merkezini saran sis, görüş mesafesini düşürdü ve şehrin simgesi Selimiye Camii'nin hatlarını bir süreliğine belirsizleştirdi. Yer yer yoğunlaşan sis nedeniyle tarihi yapı kısa süreliğine gözden kayboldu.

Vatandaşlar, sisin zaman zaman Edirne'de görülebildiğini belirterek bu sabahki yoğunluğun erken saatlerde etkili olduğunu söyledi. Şehir merkezindeki sokaklarda ve ana noktalarda görüş azaldı.

Vatandaşların yağmur beklentisi:

Vatandaşlardan Bahtiyar Tomruk, yağmur beklentisini dile getirerek, "İnşallah bu sisin arkası yağmur olur. Yağmura ihtiyaç var. Her şeyin yağmura ihtiyacı var" dedi.

Ekim döneminin yaklaşmasıyla özellikle tarım arazileri için yağışın önemine vurgu yapıldı; vatandaşlar yağmurun çiftçilerin yüzünü güldürmesini temenni etti.

Sisli havayla güne başlayan vatandaşlar, yağış beklentisini dile getirdi.

(MÇ-)

Edirne sisli sabaha uyandı, Selimiye Camii gözden kayboldu

Edirne sisli sabaha uyandı, Selimiye Camii gözden kayboldu

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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